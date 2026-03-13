Atuação de Samuel Lino em vitória do Flamengo agita debate: 'Completamente'

O Flamengo venceu o Cruzeiro por 2 a 0, nesta quarta-feira (11), e voltou a sorrir sob o comando do técnico Leonardo Jardim. Depois do duelo válido pelo Campeonato Brasileiro, a atuação de Samuel Lino virou alvo de debate nas redes sociais.

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Samuel Lino começou o duelo no banco do Flamengo, mas entrou no segundo tempo e deu uma assistência para Jorge Carrascal sacramentar a vitória rubro-negra. O jogador vinha sendo criticado pelas atuações desde que chegou no clube carioca.

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Nas redes sociais, a atuação de Lino contra o Cruzeiro dividiu muitas opiniões entre torcedores do Flamengo. Alguns consideraram a assistência suficiente, mas outros criticaram o camisa 16. Veja os comentários abaixo:

Samuel Lino comemora gol do Flamengo contra o Ceará (Foto:Adriann Fontes/Flamengo)

Veja comentários sobre o jogador

Como foi o jogo do Flamengo

Com os atuais campeões carioca e mineiro em campo, o jogo começou agitado no Maracanã. Logo aos quatro minutos, Léo Ortiz, de cabeça, mandou a bola no travessão. No lance seguinte, Pedro balançou as redes. O camisa 9 tirou um marcador da jogada e finalizou com força, sem dar chances para Cássio em Flamengo x Cruzeiro.

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Até o fim do primeiro tempo, as duas equipes seguiram buscando o ataque, mas foi o time mineiro quem teve maior controle da bola. A Raposa terminou a etapa inicial com 56% de posse (Fla 44%).

Em busca do segundo gol, o Flamengo voltou do intervalo a todo vapor. Aos seis minutos, Arrascaeta, após receber um grande passe de Paquetá, acertou a bola na trave. Na sequência, Pulgar soltou um chutaço de fora da área, mas Cássio fez a defesa. O goleiro, aliás, foi substituído minutos depois por conta de dores em Flamengo x Cruzeiro.

Com o decorrer da etapa complementar, o jogo ficou mais equilibrado. Faltou, entretanto, mais capricho de ambos os lados para dificultar a vida do adversário. Já na reta final, a Raposa se lançou ao ataque, mas não teve efetividade para chegar ao empate. Pelo contrário! Carrascal, no último lance, marcou o segundo gol rubro-negro e carimbou a vitória.

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