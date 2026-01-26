Depois de ver a Portuguesa vencer o Madureira, foi a vez de o Flamengo secar o Nova Iguaçu, que empatou por 2 a 2 com o Volta Redonda pelo Campeonato Carioca neste domingo (26). O Rubro-Negro está na vice-lanterna do Grupo B e precisa de uma combinação de resultados para escapar do quadrangular contra o rebaixamento e se classificar para o mata-mata.

Com os resultados da noite, o clube da Gávea permanece em 5º, com 4 pontos, atrás de Nova Iguaçu, com 5, e Boavista e Madureira, com 6. Com um jogo a mais, ainda precisará torcer na próxima rodada para que seus adversários não vençam. Caso contrário, abrirão distância inalcançável na zona de classificação para as quartas de final.

Vale relembrar que o Fla tem mais jogos porque o duelo da 5ª rodada, contra a Portuguesa, foi antecipado para o dia 11 de janeiro devido ao conflito com a disputa da Supercopa Rei no dia 1º de fevereiro, contra o Corinthians. No Luso Brasileiro, os times empataram por 1 a 1.

Assim, o Rubro-Negro segue em compasso de espera para os confrontos entre Sampaio Corrêa e Boavista, na sexta-feira (20), às 19h, e entre Nova Iguaçu e Madureira, às 21h30. Na segunda-feira (2), o Madureira encara o Vasco às 20h.

Além de depender destes placares, o Flamengo precisará fazer seu dever de casa na última rodada, contra o Sampaio Corrêa, para tentar uma vaga no mata-mata do Carioca. Só assim poderá evitar o quadrangular do rebaixamento e minimizar o impacto de uma campanha abaixo das expectativas no Estadual.

Últimos jogos dos rivais diretos do Flamengo no Carioca:

Nova Iguaçu 🟠⚪

x Bangu (30/01)

x Portuguesa (07/02)

Madureira 🟡🔵

x Vasco (02/02)

x Volta Redonda (08/02)

Boavista 🟢⚪

x Sampaio Corrêa (30/01)

x Bangu (07/02)