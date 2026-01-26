Mãe de Adriano Imperador sofre golpe, e ídolo do Flamengo alerta: 'Vou atrás'

Dona Rosilda, mãe do ex-jogador Adriano Imperador, foi vítima de um golpe aplicado por criminosos que se passaram pelo filho através do WhatsApp. Nesta segunda-feira (26), a senhora realizou uma transferência de R$ 15 mil para uma conta bancária após receber mensagens de um número falso. O ex-atacante de clubes como Inter de Milão e Flamengo, atualmente com 43 anos, denunciou o caso em vídeo publicado em suas redes sociais.

Os criminosos utilizaram uma técnica comum de falsificação de identidade no aplicativo de mensagens para enganar a mãe do ex-jogador. Acreditando estar ajudando o filho, Dona Rosilda efetuou a transferência solicitada pelos golpistas.

- Minha mãe acabou de depositar 15 mil em uma conta se passando por mim. Não façam, porque eu não troquei de número. Esse safado aí, é melhor devolver, porque vou atrás de você que nem o caral*&. Não se mete com mãe, com vó e nem família - desabafou o ídolo do Flamengo.

- Estou avisando, você vai ver se não vou saber quem é. Quem está falando aqui é o Adriano. Pessoal, toma cuidado que tem um montão de safado. Quando mexe com a família, é diferente. Vou te dar 24 horas para devolver, se não você vai ver o diabo na terra - completou Adriano Imperador.

Não foram divulgadas informações sobre a identidade dos golpistas ou se as autoridades policiais já foram notificadas sobre o ocorrido.

Adriano Imperador com a camisa do Flamengo (Foto: Ricardo Cassiano/Lancepress!)

Veja vídeo de Adriano Imperador na íntegra

Ídolo rubro-negro e da Seleção Brasileira: veja títulos de Adriano no Flamengo

Revelado em 2000, o atacante Adriano Imperador, que nos juniores do Flamengo chegou a jogar como lateral-esquerdo, conquistou os seus primeiros títulos naquele ano. As conquistas foram a Taça Rio e o Campeonato Carioca. Regularizado no estadual, Adriano, no entanto, não chegou a entrar em campo.

Já os primeiros triunfos que contaram com a sua participação foram a Taça Guanabara e o Carioca de 2001. Também nesse ano, o Imperador fez parte da conquista da Copa dos Campeões. O craque formado pelo Flamengo nem imaginava que poderia se tornar o 9 da Seleção Brasileira.

O título do Campeonato Brasileiro de 2009 foi, sem dúvida, o mais importante na relação entre Adriano e Flamengo. Um dos heróis daquela conquista, o Imperador disputou 30 das 38 rodadas do Brasileirão.

No total, marcou 19 gols e distribuiu quatro assistências. Com ele em campo, o Flamengo teve 15 vitórias, sete empates e oito derrotas.

Para Adriano, a conquista do Brasileirão foi a mais importante de sua carreira.

- Teoricamente, estava lá embaixo, o time não estava bem. Um título, para mim, inesquecível. O grupo era muito bom. Nós realmente nos unimos, e isso fez com que a gente pudesse ser campeão, com certeza - disse, recentemente, ao "GE".

