Europeus enlouquecem com gol de cria do Palmeiras: 'Queria no Barcelona'

Um jovem revelado pelo Palmeiras decidiu uma partida na La Liga. O Girona estava perdendo para o Getafe em casa até o último lance do duelo da La Liga. Aos 94, Vitor Reis, Cria da Academia, empatou a partida nesta segunda-feira (26). Nas redes sociais, muitos europeus enlouqueceram com o jovem zagueiro.

O Getafe havia saído na frente no segundo tempo com Luis Vázquez, estreante da equipe madrilenha, e esteve a poucos minutos de encerrar uma longa sequência sem vitórias. A reação do Girona veio apenas na pressão final, quando Vitor Reis, ex-Palmeiras, decidiu de cabeça.

Assim que saiu o gol, o lance começou a viralizar nas redes sociais, e muitos europeus comentaram sobre o jogador. Vale lembrar que Vitor pertence ao Manchester City e está emprestado ao clube espanhol. Veja a jogada e os comentários sobre o zagueiro revelado pelo Palmeiras abaixo:

Vitor Reis, ex-Palmeiras, comemorando o gol marcado pelo Girona (Foto: Reprodução/X)

Veja lance do ex-Palmeiras e reação dos torcedores

Como foi o jogo

Desde o início, o roteiro foi claro. O Girona, de Vitor Reis assumiu o controle da posse de bola e passou a ocupar o campo ofensivo, enquanto o Getafe apostou em linhas baixas, marcação agressiva e transições pontuais. Apesar do volume do time do zagueiro ex-Palmeiras, o time de Míchel encontrou dificuldades para transformar posse em chances claras.

No primeiro tempo, as melhores oportunidades vieram em bolas aéreas e finalizações de média distância. Vitor Reis, formado no Palmeiras, obrigou David Soria a fazer grande defesa em cabeçada ainda na etapa inicial, enquanto Lemar acertou o travessão em chute forte de fora da área. O Getafe, fiel ao estilo de Bordalás, oferecia pouco com a bola, mas se mantinha sólido defensivamente.

Na volta do intervalo, o jogo manteve o mesmo desenho até que o Getafe foi letal. Aos 59 minutos, em uma das raras chegadas ao ataque, Juan Iglesias cruzou rasteiro e Luis Vázquez venceu a marcação para finalizar de primeira, sem chances para Ter Stegen, que fazia sua estreia pelo Girona. O lance não teve falha de Vitor Reis, ex-Palmeiras.

O gol colocou o Girona em situação ainda mais desconfortável. A equipe passou a se lançar de vez ao ataque, mas seguiu esbarrando na falta de precisão e na boa organização defensiva do adversário. O Getafe, por sua vez, recuava ainda mais, administrando o resultado e apostando no desgaste do rival.

A insistência do Girona só encontrou recompensa nos acréscimos. Aos 94 minutos, Álex Moreno levantou a bola na área em cruzamento preciso, e Vitor Reis, cria do Palmeiras, apareceu livre para cabecear firme, decretando o empate e inflamando a torcida em Montilivi.