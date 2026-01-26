Decisão de 'Pedrinho BH' irrita torcedores do Cruzeiro: 'Inacreditável'

Uma decisão de Pedrinho, dono do Cruzeiro, deixou muitos torcedores irritados na noite desta segunda-feira (26). Depois de muitas conversas, o Cabuloso encaminhou a venda do jovem Kauã Prates, de 17 anos, ao Borussia Dortmund.

Os alemães acenaram à diretoria celeste com uma proposta de 12 milhões de euros. O valor agradou à Raposa e as tratativas estão próximas de serem concluídas. Entretanto, o atleta do Cruzeiro não irá deixar a Toca da Raposa imediatamente. Isso porque Kauã Prates tem apenas 17 anos e só poderá se transferir quando completar 18, o que acontecerá apenas em 12 de agosto.

Nas redes sociais, a notícia da venda de Kauã Prates não caiu bem entre a grande maioria dos torcedores do Cruzeiro. Muitos queriam que o jovem ficasse no grupo, e outros acreditam que o valor deveria ser mais alto. Veja os comentários abaixo:

Kauã Prates com a camisa do Cabuloso (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro) <br>

Veja comentários sobre a negociação do Cruzeiro

Trajetória de Kauã Prates

Nascido em 2008, em Montanha, no Espírito Santo, o lateral-esquerdo chegou ao Cruzeiro em 2019. Cinco anos depois, ainda com 16 anos de idade, ele já disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Destaque na Toca da Raposa I, o atleta chamou atenção da Seleção e já foi convocado para a equipe Sub-20 em 2024 para um período de treinamentos na Granja Comary.

Em 2025, passou a ganhar oportunidades no time profissional do Cruzeiro. Ele foi um dos oito atletas da base inscritos no Campeonato Brasileiro. Com a saída de Marlon, ele passou a ser o substituto imediato de Kaiki.

Sua estreia como profissional, no entanto, ocorreu em outra competição. Ele foi usado na partida contra o Mushuc Runa, pela Sul-Americana.

– Lançamos um menino de 16 anos que acredito que a médio prazo pode ser um dos bons laterais do futebol brasileiro – disse o treinador Leonardo Jardim, então técnico do Cruzeiro, após a partida.