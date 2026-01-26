Portuguesa vence o Madureira e ajuda o Flamengo no Carioca

O Flamengo não entrou em campo nesta segunda-feira (26), mas o torcedor rubro-negro ganhou motivos para comemorar no Campeonato Carioca. A Portuguesa venceu o Madureira por 2 a 0 no Estádio Conselheiro Galvão e ajudou o Mais Querido a luta pela classificação ao mata-mata.

Atualmente, o Flamengo ocupa a quinta colocação do Grupo B da Taça Guanabara, com quatro pontos em cinco partidas. Com a derrota nesta tarde, o Tricolor Suburbano segue com seis pontos e um jogo a menos que o Rubro-Negro, deixando de abrir distância inalcançável do clube da Gávea.

Apesar do bom resultado, o Mais Querido segue secando adversários no sonho de ficar entre os quatro primeiros do grupo e se classificar às quartas de final do Cariocão. Além do Madureira, Botafogo, Boavista e Nova Iguaçu estão à frente do Flamengo; o Alvinegro, contudo, não pode mais ser alcançado.

O Boavista precisa somar apenas dois pontos nos dois jogos restantes para deixar o rubro-negro para trás. Seus compromissos incluem confrontos contra Sampaio Corrêa e Bangu, adversários que ainda brigam por objetivos distintos no campeonato.

O Nova Iguaçu aparece como o adversário que exige maior combinação de resultados. A equipe da Baixada Fluminense precisa de quatro pontos em três jogos para assegurar a classificação. Nesta segunda-feira (26), enfrenta o Volta Redonda, em casa, antes de medir forças com Bangu e Portuguesa.

Mesmo dependendo de resultados paralelos, o Flamengo sabe que precisa fazer a sua parte no Campeonato Carioca. A vitória contra o Sampaio Corrêa, na última rodada da fase de classificação, no Maracanã, é considerada fundamental para manter vivas as chances de evitar o quadrangular do rebaixamento e minimizar o impacto de uma campanha abaixo das expectativas no estadual.

Últimos jogos dos rivais diretos do Flamengo no Carioca:

Nova Iguaçu 🟠⚪

x Volta Redonda (26/01)

x Bangu (30/01)

x Portuguesa (07/02)

Madureira 🟡🔵

x Vasco (02/02)

x Volta Redonda (08/02)

Boavista 🟢⚪

x Sampaio Corrêa (30/01)

x Bangu (07/02)

