Torcedores detonam arbitragem de Grêmio x Bahia: ‘Vergonhosa’

Com gol em pênalti polêmico, cavado e convertido por Braithwaite, o Grêmio venceu o Bahia por 1 a 0, na manhã deste domingo (25), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. Além disso, Caio Alexandre teve o cartão vermelho anulado após revisão no VAR já nos minutos finais do jogo. Nas redes sociais, a arbitragem comandada por Bruno Arleu de Araújo foi bastante criticada por quem acompanhou a partida.

O Tricolor Gaúcho volta a vencer depois de cinco jogos, e respira no Campeonato Brasileiro.Com o triunfo, o Grêmio sai da zona de rebaixamento e pula para a 12ª colocação, com 12 pontos. Já o Bahia cai para a 7ª posição, com 15.

Veja algumas reações

O que vem por aí para Grêmio e Bahia

O Grêmio volta a jogar em casa na próxima quinta-feira (29), às 19h, quando recebe o Sportivo Luqueño, pela última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Já o Bahia segue em Porto Alegre, uma vez que tem confronto decisivo com o Internacional, na próxima quarta-feira (28), às 19h, no Beira-Rio, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores.

