Palmeiras x Flamengo no Brasileirão: veja o retrospecto

Ambas as equipes têm 22 vitórias, com 27 empates.

Quando Palmeiras e Flamengo se enfrentam, há sempre expectativa de jogo grande, estádio cheio e elenco estrelado. E esse peso histórico se reflete diretamente nos números. Pelo Campeonato Brasileiro, as duas equipes já se enfrentaram 71 vezes, com 22 vitórias para cada lado e 27 empates — um equilíbrio raríssimo em duelos de grande tradição nacional. O Lance! conta todos os detalhes do confronto de Palmeiras x Flamengo no Brasileirão.

A história desse confronto, que atravessa décadas e gerações, conta com decisões de título, viradas épicas, vitórias expressivas e muitos empates marcados por tensão. A média de gols é alta: 1,31 marcados por jogo pelo Flamengo e 1,21 pelo Palmeiras, o que mostra o caráter ofensivo desse duelo, mesmo com o número elevado de igualdades no placar.

Números gerais de Palmeiras x Flamengo no Brasileirão

Total de jogos: 71 Vitórias do Flamengo: 22 (31%) Empates: 27 (38%) Vitórias do Palmeiras: 22 (31%) Gols marcados pelo Flamengo: 93 Gols marcados pelo Palmeiras: 86

Desempenho como mandante

Jogos com mando do Flamengo (38 partidas)

Vitórias do Flamengo: 14 (37%)

14 (37%) Empates: 13 (34%)

13 (34%) Vitórias do Palmeiras: 11 (29%)

Jogos com mando do Palmeiras (33 partidas)

Vitórias do Palmeiras: 11 (33%)

11 (33%) Empates: 14 (42%)

14 (42%) Vitórias do Flamengo: 8 (24%)

Resultados marcantes no duelo

Maior vitória do Flamengo em casa:

6 a 2 – Brasileirão 1980

Maiores vitórias do Flamengo como visitante:

3 a 1 – Brasileirão 2019

3 a 1 – Brasileirão 2021

2 a 0 – Brasileirão 2009

Maiores vitórias do Palmeiras como mandante:

4 a 2 – Brasileirão 2015

3 a 1 – Brasileirão 1974, 1983, 2006

2 a 0 – Brasileirão 1991, 2017

Maior vitória do Palmeiras fora de casa:

4 a 1 – Brasileirão 1979

Curiosidades do confronto (Palmeiras x Flamengo)

Resultado mais comum no histórico do duelo é o empate por 1 a 1, que se repetiu 17 vezes (8 vezes com mando do Flamengo e 9 com mando do Palmeiras).

O Flamengo ficou até 9 jogos sem vencer o Palmeiras em determinada sequência, enquanto o Verdão teve uma invencibilidade de até 9 jogos no confronto.

Ambos os clubes têm seus melhores momentos de vitórias consecutivas limitados a três ou quatro partidas — o que reforça o equilíbrio da rivalidade.

Nos últimos anos, o duelo ganhou ainda mais peso com os dois clubes disputando títulos nacionais e continentais, como em 2021, quando o Flamengo venceu o Palmeiras por 3 a 1 em São Paulo, em uma das partidas-chave da campanha rubro-negra.