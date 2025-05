Com gol em pênalti polêmico, Grêmio vence o Bahia e sai do Z-4

Com gol em pênalti polêmico, cavado e convertido por Braithwaite, o Grêmio venceu o Bahia por 1 a 0, na manhã deste domingo (25), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre-RS. O Tricolor Gaúcho volta a vencer depois de cinco jogos, e respira no Campeonato Brasileiro.

Com o triunfo, o Grêmio sai da zona de rebaixamento e pula para a 12ª colocação, com 12 pontos. Já o Bahia cai para a 7ª posição, com 15.

Como foi o jogo

O Grêmio iniciou o jogo com intensidade. Logo com um minuto, após cruzamento vindo da direita, Cristaldo escorou e Dodi chutou desviado, sobre o gol. O Bahia respondeu aos sete. Em cobrança de escanteio, David Duarte cabeceou com perigo, à direita do gol.

Aos poucos, o Bahia começou a impor seu jogo de troca de passes e aproximação. Aos 14, Everton Ribeiro encontrou Lucho Rodríguez na meia-lua da grande área. O centroavante girou e bateu à direita do gol. Quatro minutos depois, o uruguaio teve nova oportunidade, cara a cara com Volpi, mas chutou torto.

João Pedro, que tem sofrido com dores na canela esquerda, sentiu novamente e precisou ser substituído aos 22 minutos. O volante Ronald entrou improvisado na lateral direita.

O Bahia teve mais chances aos 28. Em cobrança de falta fraca de Luciano Juba, Volpi soltou. Caio Alexandre cruzou para a pequena área, Villasanti afastou, e, na sobra, David Duarte, sozinho na marca do pênalti, chutou por cima.

As torcidas organizadas do Grêmio, que organizaram protesto com faixas, e ao deixar espaços vazios na arquibancada norte, começaram a cantar aos 29. O primeiro coro foi contra o presidente Alberto Guerra, antes das músicas de apoio ao time.

Aos 36, o Grêmio teve sua grande chance no primeiro tempo. Villasanti deu bonito toque para Cristian Olviera, que foi ao fundo pela direita e cruzou rasteiro para trás. Braithwaithe concluiu de primeira, sobre o gol. Mas o Bahia voltou a assustar na reta final da primeira etapa. Aos 44, a bola ficou limpa para Cauly, dentro da grande área, mas o camisa 8, de canhota, mandou para fora.

O Grêmio voltou melhor para o segundo tempo. Aos nove minutos, Cristaldo passou por dois marcadores e deu o passe para Braithwaite, no lado esquerdo da grande área. O dinamarquês colocou a bola na frente e caiu após choque com Marcos Felipe. Bruno Arleu de Araújo marcou imediatamente o pênalti e manteve a decisão mesmo após ser chamado pelo VAR. O próprio centroavante gremista bateu no meio do gol e abriu o placar.

Com as substituições de Mano Menezes e Rogério Ceni, o Grêmio se fechou, e o Bahia foi para cima em busca do empate. Aos 39, Willian José deu belo toque para Luciano Juba, que saiu de frente para o gol. Em dividida com a defesa, a bola bateu no lateral esquerdo do Tricolor de Aço e passou com perigo, à esquerda.

Apesar da pressão do Bahia, e da dificuldade para sair de trás, o Grêmio conseguiu, enfim, sustentar o resultado. Nos acréscimos, aos 55, Caio Alexandre matou contra-ataque, puxado por Villasanti, no meio-campo, e foi expulso. Porém, chamado pelo VAR, Bruno Arleu de Araújo mudou a decisão e deu apenas cartão amarelo para o volante do Bahia.

O que vem por aí

O Grêmio volta a jogar em casa na próxima quinta-feira (29), às 19h, quando recebe o Sportivo Luqueño, pela última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Já o Bahia segue em Porto Alegre, uma vez que tem confronto decisivo com o Internacional, na próxima quarta-feira (28), às 19h, no Beira-Rio, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores.

✅ FICHA TÉCNICA

GRÊMIO X BAHIA

CAMPEONATO BRASILEIRO - 10ª RODADA

🗓️ Data e horário: 25 de maio de 2025, às 11h (de Brasília)

📍 Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul

🥅 Gols: Braithwaite, aos 15' do 2º T (G)

🟨 Cartões amarelos: Cristaldo, Amuzu e Aravena (G) David Duarte e Ramos Mingo (B)

🟥 Cartões vermelhos: Caio Alexandre (B)

🧑‍🤝‍🧑 Público pagante: 13.859

⚽ ESCALAÇÕES

GRÊMIO (Técnico: Mano Menezes)

Tiago Volpi; João Pedro (Ronald), Wagner Leonardo, Kannemann e Marlon; Dodi e Villasanti; Cristian Olivera (Aravena), Cristaldo (Gustavo Martins) e Amuzu (Pavón); Braithwaite (Arezo).

Bahia (Técnico: Rogério Ceni)

Marcos Felipe; Gilberto (Arias), David Duarte, Ramon Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Everton Ribeiro (Kayky), Michel Araújo (Rodrigo Nestor), Cauly (Iago) e Erick Pulga; Luciano Rodriguez (Willian José)

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)

🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)

🖥️ VAR: Daiane Muniz (SP)