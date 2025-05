Por onde anda André Lima, ex-atacante do Grêmio e São Paulo?

Foi o autor do primeiro gol oficial da Arena do Grêmio em 2012.

André Luiz Barretto Silva Lima nasceu no Rio de Janeiro, em 3 de maio de 1985. Dono de forte presença física e oportunismo na área, ele começou a trilhar sua carreira nas categorias de base do Madureira, antes de passar para o Vasco da Gama, onde estreou como profissional em 2004. No clube cruz-maltino, viveu um episódio marcante: fez um gol quando o time perdia por 4 a 0 para o Palmeiras e comemorou com entusiasmo, o que causou surpresa entre os torcedores. Apesar disso, o episódio acabou ganhando tons de folclore e marcou o início de sua trajetória no futebol nacional. O Lance! te conta por onde anda André Lima.

André Lima: do gol histórico à aposentadoria

André Lima foi aquele típico centroavante de presença de área, forte fisicamente e oportunista. Ao longo da carreira, vestiu camisas de peso no Brasil, teve experiência na Europa e até mesmo na China e nos Estados Unidos. Se destacou também por seu bom humor, liderança nos vestiários e carisma com torcidas por onde passou.

Após pendurar as chuteiras em 2020, André Lima se afastou do futebol profissional, mas continua ativo nas redes sociais e em aparições em eventos ligados aos clubes que defendeu.

Por onde anda André Lima?

Desde sua aposentadoria, André Lima optou por seguir uma vida mais reservada. Atualmente, com 40 anos, vive em São Paulo e tem se dedicado à vida empresarial e à família. Ele também participa eventualmente de programas esportivos e entrevistas, onde relembra sua trajetória e comenta o futebol brasileiro.

Embora não tenha assumido oficialmente nenhum cargo como técnico ou dirigente, André já declarou em entrevistas que pode vir a trabalhar com futebol no futuro, mas sem pressa. Ele também costuma ser lembrado com carinho por torcidas como a do Grêmio, Botafogo, Avaí e Vitória, clubes em que teve momentos marcantes.

Clubes em que André Lima jogou:

André Lima atuou por 18 clubes profissionais ao longo da carreira. Veja a lista completa:

Vasco da Gama (2004) Germinal Beerschot (Bélgica, 2005) Madureira (2006) Sampaio Corrêa (2006) Botafogo (2007 e 2009) Hertha Berlim (Alemanha, 2007–2010) São Paulo (2008 – empréstimo) Fluminense (2010 – empréstimo) Grêmio (2010 – empréstimo; 2011–2013 em definitivo) Beijing Guoan (China, 2013–2014) Vitória (2013 – empréstimo e 2017–2018 em definitivo) Avaí (2015) Atlético Paranaense (2016) Austin Bold (EUA, 2019–2020)

Momentos marcantes da carreira