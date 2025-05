Santos x Vitória no Brasileirão: retrospecto

O confronto entre Santos e Vitória é menos frequente do que outros grandes clássicos do Brasileirão, mas nem por isso deixa de ser marcado por jogos emocionantes e placares expressivos. Em 37 partidas disputadas entre as equipes pela competição, o Santos leva ampla vantagem, com 20 vitórias contra 9 do Vitória e apenas 8 empates. O Lance! apresenta as estatísticas de Santos x Vitória no Brasileirão.

A superioridade santista se destaca especialmente em jogos na Vila Belmiro, onde o Vitória nunca venceu pelo Campeonato Brasileiro. Já em Salvador, o equilíbrio é maior, com o time baiano tendo leve vantagem como mandante. No geral, o duelo costuma ser movimentado, com média superior a 2,9 gols por partida, somando os dois lados.

Retrospecto geral de Santos x Vitória no Brasileirão

Total de jogos: 37 Vitórias do Santos: 20 (54%) Empates: 8 (22%) Vitórias do Vitória: 9 (24%) Gols do Santos: 63 Gols do Vitória: 46

Desempenho como mandantes

Santos em casa (19 jogos)

Vitórias do Santos: 13 (68%)

13 (68%) Empates: 6 (32%)

(32%) Vitórias do Vitória: 0 (0%)

Vitória em casa (18 jogos)

Vitórias do Vitória: 9 (50%)

9 (50%) Empates: 2 (11%)

2 (11%) Vitórias do Santos: 7 (39%)

Goleadas e jogos marcantes

Maiores vitórias do Santos em casa:

5 a 2 – Brasileirão 2018

4 a 1 – Brasileirão 2004

3 a 0 – Brasileirão 1990 e 2002

Maiores vitórias do Santos como visitante:

3 a 1 – Brasileirão 1975 e 1998

2 a 0 – Brasileirão 2017

Maiores vitórias do Vitória em casa:

6 a 2 – Brasileirão 2009

4 a 0 – Brasileirão 1995

Resultados típicos e curiosidades de Santos x Vitória no Brasileirão

Resultado mais comum com mando do Santos: 2 a 0 para o Peixe (4 vezes)

Resultado mais comum com mando do Vitória: 2 a 0 para o Rubro-Negro (4 vezes)

