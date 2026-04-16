Atuação de Danilo, do Botafogo, vira capa de jornal espanhol: 'Sem dúvida'

A vitória do Botafogo sobre o Racing na Sul-Americana, na noite desta quarta-feira (15), saiu mais uma vez dos pés de Danilo. O meia da Seleção Brasileira foi pauta no jornal espanhol 'AS' depois de marcar o gol do triunfo por 3 a 2 do glorioso na Argentina.

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Arthur Cabral, Júnior Santos e Danilo fizeram para o Glorioso. O volante entrou no segundo tempo, aproveitou boa jogada de Kadir e completou para o fundo da rede. Na temporada, já são 10 participações em gol para o jogador.

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A atuação do camisa 8 do Botafogo foi digna de capa no 'AS', que rasgou elogios ao baiano e o colocou como digno da "melhor liga do mundo".

"Danilo retornou da Premier League para reforçar o Botafogo e prova a cada dia que é, sem dúvida, um jogador capaz de atuar na melhor liga do mundo. Ele está em excelente forma e demonstrou isso novamente no Cilindro de Avellaneda com um gol aos 93 minutos que deu a vitória ao time carioca"

Danilo foi destaque no jornal "AS" após vitória do Botafogo (Reprodução)

Como foi o jogo do Botafogo contra o Racing

Com portões fechados devido à punição aplicada pela Conmebol, o Racing viu uma atmosfera diferente do normal. O time da casa deu sinais de início intenso ao abrir o placar logo aos três minutos, com Santiago Sosa, que aproveitou falha do goleiro Neto. O arqueiro voltou a ser titular depois de exatos dois meses e comprometeu no lance inicial de Racing x Botafogo.

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Franclim Carvalho, técnico do Glorioso, viu, no entanto, uma equipe que não se abalou na primeira etapa e buscou o jogo. O ataque funcionou. Primeiro com Arthur Cabral, aproveitando falha da defesa, e depois com Júnior Santos, para virar. Neto, nesse tempo, fez duas grandes defesas e evitou o pior. Intervenções importantes na primeira parte do jogo entre Racing e Botafogo.

Em um jogo a favor, o Botafogo abusou dos erros de transição e teve oportunidade para ampliar o marcador. Se a bola longa foi aliada na virada, virou vilã. Foi nas costas de Alex Telles e Matheus Martins, pela esquerda, que o Racing chegou na pequena área e deixou tudo igual com "Maravilla" Martínez, artilheiro do time de Avellaneda.

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O técnico alvinegro, vendo os donos da casa crescerem no jogo, optou por nomes como Villalba, Caio Roque e Jordan Barrera, para dar vigor físico e "gás novo" para correr no gramado pesado do El Cilindro. Mas foi com o grande craque que o Botafogo fez nos acréscimos o gol da vitória. Danilo recebeu de Kadir, que acabara de entrarm após grande jogada pela esquerda e completou sozinho para "matar" o jogo entre Racing e Botafogo.