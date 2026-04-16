Botafogo anuncia saída da Reebok após três anos de parceria

Botafogo, anunciou por meio de uma nota oficial, o encerramento de sua parceria de material esportivo com a Reebok, após três anos de uma trajetória marcada por conquistas memoráveis. Primeira fornecedora da era SAF, a marca acompanhou o Glorioso em um ciclo de resgate do orgulho alvinegro e retorno ao topo do futebol sul-americano.

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Desde o início da união, a parceria celebrou a identidade "Original do Rio", resultando em coleções que se tornaram sucessos de vendas e crítica. Em 2024, a linha "Passado, Presente & Futuro" simbolizou a reconstrução que levou o Botafogo ao tricampeonato brasileiro e ao inédito título da Conmebol Libertadores.

— O Botafogo agradece à Reebok pelos três anos de parceria e pela contribuição essencial na construção de novos capítulos da história do Mais Tradicional. A marca segue vestindo nossos atletas por um período de transição até o lançamento dos novos uniformes — declarou o clube em nota.

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Parceria Botafogo e Reebok (Foto: Reprodução)

Mizuno como nova fornecedora de materiais esportivos

O Botafogo encaminhou o acerto com a Mizuno para ser sua nova fornecedora de material esportivo, em um vínculo que deve se estender por três anos e meio, até 2029.

A parceria manterá o modelo de sucesso adotado anteriormente: o departamento de Branding do clube permanece com o controle criativo e a responsabilidade pelo design das peças, garantindo a identidade alvinegra. A marca japonesa, que já estampa os uniformes de clubes europeus como Lazio e Monaco, chega para consolidar o novo momento internacional do Glorioso.

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O que vem ai para o Botafogo

Botafogo volta a campo no duelo com a Chapecoense, no sábado (18), fora de casa, pelo Brasileirão. Pela Sul-Americana, o próximo compromisso será apenas no dia 28, contra o Independiente Petrolero (BOL), no Nilton Santos.

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