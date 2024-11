Torcedores apontam indireta de Gabigol a diretoria do Flamengo; confira

Gabigol comemora gol do Flamengo, anulado pelo VAR, em partida contra o Corinthians, no Maracanã, pela Copa do Brasil (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 15/11/2024 - 17:19 • Rio de Janeiro

O atrito entre Gabigol e a diretoria do Flamengo parece ter ganhado mais um capítulo. Isso porque, o atacante publicou um novo vídeo polêmico na conta pessoal do YouTube, que foi apontado por alguns torcedores como uma indireta para os atuais dirigentes do clube. O registro, de pouco mais de três minutos, foi postado nesta sexta-feira (15).

As imagens compartilhadas, contem os melhores momentos do atleta na vitória por 3 a 1 sob o Atlético-MG, pela primeira partida da final da Copa do Brasil, no Maracança. Porém o que chamou a atenção de alguns torcedores foi os minutos finais da publicação, quando Gabigol comemora o segundo gol marcado no confronto decisivo.

Para celebrar o feito, ele aponta para a região de camarotes do estádio e aparentemente manda uma mensagem subliminar para a diretoria do clube. Internautas apontaram o gesto como uma afronta aos dirigentes. Veja as imagens polêmicas da publicação abaixo:

- Pra mim ele quis dizer que ele é Flamengo, eles (que seria a diretoria, pra onde ele apontou) não! Tipo dizendo eu sou Flamengo pra caralh@ mas a diretoria não - disse um internauta.

Gabigol x diretoria do Flamengo

A relação de Gabigol com a diretoria do Flamengo se estremeceu ao longo do último ano. O jogador não conseguiu um novo acordo com os dirigentes para permanecer no clube. As negociações foram marcadas por polêmicas e trocas de farpas entre as duas partes.

O grande impasse teria sido o período de contrato negociado. De acordo com o presidente Rodolfo Landim, o estafe do jogador pedia um acordo de três anos, enquanto o Flamengo buscava uma renovação mais curta, de apenas um ano.

Sem sucesso nas negociações, o atacante anunciou que irá deixar o clube ao fim desta temporada após a conquista da Copa do Brasil no último domingo (10), na Arena MRV. Segundo o site "Ge", Gabi deve vestir a camisa do Cruzeiro na próxima temporada.