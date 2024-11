Em meio à polêmica, Gabigol declara amor ao Flamengo

Gabigol comemora gol do Flamengo, anulado pelo VAR, em partida contra o Corinthians (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 15/11/2024 - 13:41 • Rio de Janeiro (RJ) • Atualizada em 15/11/2024 - 15:16

Em meio a conflitos e polêmicas com a diretoria do Flamengo, o atacante Gabigol aproveitou para celebrar o aniversário de 129 anos do clube carioca, nesta sexta-feira, dia 15 de novembro. O atacante usou uma frase do hino rubro-negro, “Flamengo até morrer”, para felicitar o clube, que ele também chamou de “maior do mundo”.

A declaração veio em momento que está afastado da equipe principal. O camisa 99 não atuou contra o Atlético-MG, na última quarta (13), pelo Brasileirão. Segundo o "ge", o jogador teria reclamado do técnico Filipe Luís após ser comunicado que seria substituído no intervalo da final da Copa do Brasil.

- Parabéns ao maior do mundo! Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer - escreveu Gabigol, em publicação no X (antigo Twitter).

A decisão de afastá-lo foi tomada pelo departamento de futebol do clube carioca. Em nota, o perfil oficial do Rubro-Negro afirmou que os próximos passos do jogador no clube serão definidos por Marcos Braz, vice-presidente de futebol, e pelos representantes do atleta.

Gabigol x diretoria do Flamengo

No último domingo (10), Gabigol anunciou sua saída do Flamengo no fim da temporada, uma vez que seu contrato será encerrado e não houve acordo por uma renovação com o clube. No entanto, a presença do atacante nos próximos jogos do clube está indefinida.

Após o corte do jogador contra o Atlético-MG, o camisa 99 não tem presença garantida nas próximas partidas, assim como em um possível jogo de despedida na reta final do Brasileirão. O Rubro-Negro entra em campo mais cinco vezes em 2024 antes de encerrar o ano.