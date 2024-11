Craque Neto revela mudança no visual inspirada em Gabigol

Craque Neto revela que se inspira em Gabigol (Foto: Reprodução/Youtube)







Escrito por Lance! • Publicada em 14/11/2024 - 12:54 • Rio de Janeiro (RJ) • Atualizada em 14/11/2024 - 14:09

Ao vivo no programa "Donos da Bola", Craque Neto, ídolo do Corinthians, revelou que se inspira na forma como se veste Gabigol, atacante do Flamengo. O apresentador aproveitou que o camisa 99 do Fla tem estado no centro das atenções pela sua saída do time carioca para rasgar elogios ao atleta e dizer que o admira como jogador:

- O Gabigol é mostro, muito monstro. As pessoas criticam muito ele pelas roupas que ele veste... Eu comecei a vestir essas roupas folgadonas por causa dele. Quando eu vi ele usando, eu gostei e quis começar a usar no meu dia-a-dia. É legal, eu gosto.

Gabigol assistiu o jogo do Flamengo no Maracanã após ser cortado (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Gabigol e Flamengo

Gabigol foi afastado pela diretoria e não disputou o último jogo do Flamengo, contra o Atlético-MG, nessa quarta-feira (14), no Maracanã, pelo Brasileirão. Antes da partida, o atacante deixou claro que gostaria de estar em campo, apesar de ter anunciado que sairá do clube ao fim da temporada. O jogador assistiu ao duelo do camarote.

"Em razão da nota publicada no dia de hoje pelo Clube de Regatas Flamengo, cumpre apenas esclarecer que estou à disposição do Flamengo e do treinador para cumprir meu contrato até o fim, inclusive para jogar amanhã (treinei hoje normalmente), e que a decisão de não me relacionar para o jogo foi unilateral da direção do clube. Meus representantes estão à disposição para tratar de qualquer assunto, seja pessoal ou remotamente. Obrigado Nação, e estaremos juntos na norte amanhã!"

