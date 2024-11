O que os candidatos à presidência do Flamengo pensam sobre Gabigol

Gabigol anuncia que não fica no Flamengo em 2025 e tem Cruzeiro como destino provável (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 15/11/2024 - 13:14 • Rio de Janeiro (RJ)

Os conflitos de Gabigol com a diretoria do Flamengo parecem não ter fim. O centroavante, mesmo após protagonizar o título da Copa do Brasil diante do Atlético-MG, está cada vez mais perto de um ponto final em sua trajetória no clube. Com as eleições para presidente se aproximando, saiba a opinião dos quatro pré-candidatos já anunciados sobre a renovação ou saída do ídolo rubro-negro. Confira:

➡️ Saiba como está o processo de recuperação de Pedro no Flamengo

Quem são os pré-candidatos?

Após seis anos na presidência do clube, Landim tem quatro pré-candidatos dispostos a assumir o seu lugar. Dois deles trabalham no Rubro-Negro, enquanto outros dois já fizeram parte em algum momento do clube.

Rodrigo Dunshee de Abranches - Candidato da situação e atual vice-presidente geral e jurídico do Flamengo;

- Candidato da situação e atual vice-presidente geral e jurídico do Flamengo; Luiz Eduardo Baptista, o Bap - Presidente do Conselho de Administração;

- Presidente do Conselho de Administração; Maurício Gomes de Mattos - Ex-vice-presidente de Consulados e Embaixadas;

- Ex-vice-presidente de Consulados e Embaixadas; Wallim Vasconcellos - Ex-vice-presidente de futebol e finanças.

- Ex-vice-presidente de futebol e finanças.

➡️ Lance! entrevista Wallim Vasconcellos, pré-candidato à presidência do Flamengo

WALLIM

Ainda no período em que Tite comandava o Flamengo, o candidato Wallim Vasconcellos sugeriu que Gabigol aceitasse a renovação de um ano e, se tivesse um bom desempenho, poderia negociar um contrato mais longo e lucrativo.

- Eu, se fosse o Gabigol, falaria: 'Tá bom, vou aceitar esse contrato de um ano. Mas, se eu performar ano que vem, vou querer um de cinco anos, com o dobro do salário'. O Gabriel não esqueceu o futebol, é ele querer - disse Wallim, em entrevista ao podcast do jornalista Gustavo Henrique.

➡️ Exclusivo: Lance! entrevista Maurício Gomes de Mattos, candidato à presidência do Flamengo

MAURÍCIO GOMES DE MATTOS

Maurício Gomes de Mattos diz que discutirá renovação de Gabigol se o atacante esperar a eleição. O político quer ter o camisa 99 no clube para a próxima temporada e quer dialogar.

- Pelo que li, o Gabigol tem um acordo com outro clube, e palavra tem que ser cumprida. Eu respeito os ídolos, e seria leviano prometer algo em relação a ele. Mas, se o Gabigol puder esperar a eleição, eu me comprometo a colocar nossos profissionais para conversarem com ele em busca de um entendimento - afirmou Maurício Gomes de Mattos, ao jornal "O Globo".

➡️Lance! entrevista Luiz Eduardo Baptista, o BAP, pré-candidato à presidência do Flamengo

BAP

Luiz Eduardo Baptista, o Bap, falou recentemente sobre a situação de Gabigol ao canal Charla. No podcast, o candidato disse que espera pelo "melhor desdobramento, para um ídolo da magnitude do Gabriel, pra torcida, e pro Flamengo, que está acima de tudo e de todos".

DUNSHEE

Candidato apoiado pelo presidente Rodolfo Landim, Rodrigo Dunshee falou que discutirá com o técnico Filipe Luís sobre o futuro do atacante no clube.

- Vamos conversar com o Filipe Luís para saber o que ele pretende em relação ao Gabigol. A gente já fez uma proposta para ele. Quando eu falo que vou profissionalizar o departamento de futebol, é porque eu confio nos profissionais. Não posso eu, Rodrigo, dizer quais jogadores que vão atuar no Flamengo. Quem tem que escolher são os profissionais. Logicamente que, no ponto final, o presidente é ouvido. Mas o presidente tem que respeitar o trabalho dos especialistas - disse Dunshee, em lançamento da candidatura dele à presidência do Flamengo.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo

Data e horário da eleição à presidência do Flamengo

Os sócios do Flamengo vão escolher o presidente que irá suceder Rodolfo Landim para o triênio 2025/2027. A eleição acontecerá no dia 9 de dezembro (segunda-feira) das 8h (de Brasília) às 21h (de Brasília).