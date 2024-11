Rizek analisa declaração de Filipe Luís sobre Gabigol no Flamengo: ‘Deixou claro’

Rizek analisou declaração de Filipe Luís sobre Gabigol (Foto: Reprodução)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 14/11/2024 - 05:40 • Rio de Janeiro (RJ)

Técnico do Flamengo, Filipe Luís usou a coletiva de imprensa após o jogo contra o Atlético-MG para falar sobre a polêmica envolvendo Gabigol. O treinador não revelou se teve algum desentendimento com o atacante e disse que o assunto cabe ao vice-presidente Marcos Braz. Segundo o jornalista André Rizek, o pronunciamento do treinador foi "claro".

➡️ Flamengo x Atlético-MG: veja a reação de Gabigol no pênalti perdido por David Luiz

- Me entristece profundamente falar sobre um assunto desse depois de ser campeão da Copa do Brasil. Sou extremamente grato à diretoria, ao Gabriel, por tudo o que ele fez pelo clube e por mim. Sobre o afastamento do Gabriel, devido a um episódio ocorrido na final, fui comunicado pelo vice-presidente Marcos Braz de que ele não seria relacionado para esse jogo e para os próximos jogos até segunda ordem. Esse é um assunto total do Marcos Braz e ele vai explicar no momento em que ele achar oportuno - disse Filipe Luís.

- Filipe Luís deixou claro que o afastamento do Gabriel não foi decisão tomada por ele - disse ter sido "comunicado" do fato. Mais claro, impossível. Aliás, fez isso com muita classe. Conseguiu ser o único que saiu 100% bem dessa história - escreveu Rizek nas redes sociais.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Na última terça-feira (12), Gabigol foi afastado pela diretoria do Flamengo. Multiplos portais informaram que o atacante teria cometido atos de indisciplina no último domingo (10), quando o Rubro-Negro conquistou a Copa do Brasil. Um deles teria sido uma reclamação contra Filipe Luis pela saída no intervalo.

Situação de Gabigol até o fim de 2024

No último domingo (10), Gabigol anunciou sua saída do Flamengo no fim da temporada, uma vez que seu contrato será encerrado e não houve acordo por uma renovação com o clube. No entanto, a presença do atacante nos próximos jogos do clube está indefinida.

Após o corte do jogador contra o Atlético-MG, o camisa 99 não tem presença garantida nas próximas partidas, assim como em um possível jogo de despedida na reta final do Brasileirão. O Rubro-Negro entra em campo mais cinco vezes em 2024 antes de encerrar o ano.