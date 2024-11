Jornalista expõe movimentação da diretoria do Flamengo após atrito com Gabigol

Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, durante partida contra o Bragantino, no estadio Maracana, pelo campeonato Brasileiro de 2024 (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 14/11/2024 - 16:22 • Rio de Janeiro

O jornalista Venê Casagrande expôs uma decisão polêmica da diretoria do Flamengo após atrito com o atacante Gabigol. De acordo com o comunicador, o conflito entre atleta e os dirigentes resultou no rebaixamento de um profissional do clube.

➡️ De la Cruz, do Flamengo, define em qual clube vai jogar em 2025

➡️ Craque Neto revela mudança no visual inspirada em Gabigol

A ação dos dirigentes teria sido motivada por conta de uma publicação do atacante usando uma camisa com a frase "Deus perdoe essas pessoas ruins" no perfil oficial do clube. A ação do jogador aconteceu minutos após o anúncio de saída do clube, minutos depois da conquista da Copa do Brasil de 2024, no último domingo (10).

- O responsável pelas mídias nas redes sociais do time profissional do Flamengo foi “rebaixado” para a base por conta das publicações com imagens de Gabigol usando camisa com a frase “Que Deus perdoe essas pessoas ruins”. Membros da cúpula do Flamengo não gostaram das publicações nas redes do clube minutos depois de Gabigol ter dado entrevista criticando a diretoria - inciou o jornalista.

Além disso, Venê Casagrande ainda contou que o profissional em questão ainda chegou a argumentar com a diretoria que não sabia da declaração do jogador. Mesmo assim, os dirigentes do clube optaram por afastá-lo do futebol profissional.

- O profissional explicou que, com a correria para publicar conteúdos, não tinha visto e nem estava sabendo da entrevista de Gabigol ainda no campo, após o título, dizendo que não ficaria no clube e colocando a culpa no presidente Landim - concluiu.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Gabigol x diretoria do Flamengo

A relação de Gabigol com a diretoria do Flamengo se estremeceu ao longo do último ano. O principal motivo foi o impasse na renovação do contrato do jogador. Sem um novo acordo, o atleta está de saída do clube após o fim da atual temporada. A reta final está sendo marcada por atrito entre ele e os dirigentes. Até o momento, o camisa 99 está afastado das partidas do clube.