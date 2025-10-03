Tiago Leifert avalia ausência de camisa 10 na Seleção Brasileira: ‘Constrangedor’

Nesta semana, o técnico Carlo Ancelotti anunciou os convocados para defender a Seleção Brasileira nos amistosos contra Coreia do Sul e Japão, nos dias 10 e 14 de outubro, respectivamente. Vivendo um grande momento com a camisa do Vasco, os torcedores gostariam de ver Philippe Coutinho voltando a vestir a amarelinha. Em seu canal pessoal, Tiago Leifert discordou da opinião popular.

➡️Ancelotti sobre Phillipe Coutinho na Seleção: ‘Não tenho nenhum problema’

O jornalista analisou a vitória do Palmeiras contra o Vasco, por 3 a 0, e avaliou o desempenho do meia na partida. Segundo Tiago Leifert, Philippe Coutinho foi ‘engolido’ pelo zagueiro Gustavo Gomez no segundo gol da equipe paulista no confronto. Ele disse ainda que, nessas condições, o camisa 10 não aguentaria nem o primeiro jogo de uma Copa do Mundo.

- Muitos de vocês estavam pedindo o Coutinho na Seleção Brasileira, isso era uma discussão: “Será que o Coutinho vai ser convocado?”. Cara, no segundo gol do Palmeiras, o Gustavo Gomez ele “engoliu” o Coutinho, tipo no Jurassic Park. Sabe quando o dinossauro vê um cara falando e engole o figurante do filme? O Coutinho foi “jantado” pelo Gustavo Gomez, como no Jurassic Park, foi algo constrangedor - disse, antes de completar.

- Não foi falta. Se você acha que foi falta, o Coutinho não tem a menor condição de ser convocado, não vai aguentar o primeiro jogo da Copa do Mundo. Isso é futebol, os caras do Palmeiras entraram para matar o jogo logo, e não é a primeira vez - concluiu.

A última convocação de Philippe Coutinho foi em junho de 2022, justamente no amistoso contra a Coreia do Sul e ainda converteu um pênalti. Ele fez parte do ciclo pré-Copa do Mundo, mas não pôde participar do Mundial no Catar devido a uma lesão. Vestindo a amarelinha, o meia disputou 68 jogos e marcou 21 gols.

Atualmente, o camisa 10 atravessa seu melhor momento pelo Vasco e vive a expectativa de ser novamente convocado para a Seleção Brasileira. Líder na criação ofensiva da equipe, o meia contribuiu com 15 participações em gols nesta temporada (11 gols e quatro assistências).

De olho na Seleção Brasileira, veja os números de Philippe Coutinho

44 jogos (36 titular) 11 gols 4 assistências 70 finalizações (28 no gol) 84% de acerto nos passes 69% de acerto nos passes longos 62% de dribles certos 66 faltas sofridas Nota Sofascore 7.12

