Roger Flores se rende a possível contratação do Flamengo: 'Altíssimo nível'

Comentarista analisou o desempenho do jogador

Breno Prata
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 29/12/2025
16:02
Roger Flores, comentarista da Globo (Foto: Reprodução)
Após um impasse nas negociações, o Flamengo chegou a um acordo com o Internacional pelo zagueiro Vitão e está perto de anunciar seu primeiro reforço para 2026. Segundo apuração do Lance!, o camisa 4 chega ao Rio de Janeiro na madrugada desta terça-feira (30) para realizar exames. Durante o programa "Seleção Sportv", o comentarista Roger Flores elogiou a possível chegada do defensor à equipe rubro-negra.

➡️Flamengo avança por Vitão após acordo com o Internacional

Segundo o ex-jogador, o zagueiro está na prateleira dos melhores do país e deve ser considerado um jogador de alto nível. Antes de finalizar, Roger Flores destacou que Vitão tem condições de buscar uma vaga num futuro ciclo da Seleção Brasileira para disputar uma Copa do Mundo.

- Pra mim, o Vitão é altíssimo nível. Está na prateleira dos melhores zagueiros do Brasil. O Vitão é um grande zagueiro, que tem condições de buscar uma vaga num próximo ciclo de Copa do Mundo - comentou Roger Flores, durante o "Seleção Sportv".

De férias com sua família, Vitão vem ao Rio de Janeiro para realizar exames juntos ao Flamengo e volta para aproveitar os últimos dias de descanso. A assinatura do contrato está prevista para o dia 12 de janeiro, quando irá se apresentar para a próxima temporada.

Vitão é esperado pelo Flamengo para realizar exames

Os clubes fecharam acordo pela venda de Vitão na última sexta-feira (26). O Flamengo ofereceu cerca de 6 milhões de euros (R$ 39,2 milhões), mais o abatimento da dívida pendente pelo volante Thiago Maia, atualmente (com juros) na casa dos 5 milhões de euros (R$ 32,7 milhões).

Até o domingo (28), no entanto, os cartolas do Flamengo e os representantes do camisa 4 do Inter não haviam chegado a um denominador comum. Nesta segunda (29), foi batido o martelo. De acordo com o jornalista identificado Alexandre Ernst, o futuro diretor executivo do Inter, Fabinho Soldado, teve envolvimento no acerto.

Vitão, zagueiro do Internacional ( FOTO: EDU ANDRADE/Fatopress/Gazetta Press)
Vitão está próximo de se tornar jogador do Flamengo (FOTO: EDU ANDRADE/Fatopress/Gazetta Press)

