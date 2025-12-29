Rizek avalia postura do Flamengo durante a renovação com Filipe Luís: 'Por isso'

Durante o programa "Seleção Sportv", os jornalistas André Rizek e Paulo César Vasconcellos analisaram a postura do Flamengo durante o processo de renovação contratual com o técnico Filipe Luís, que acertou sua permanência até dezembro de 2027.

Enquanto comentava sobre o impasse nas negociações entre o treinador e a diretoria rubro-negra, Rizek destacou que muita gente se pergunta porque o Flamengo fez jogo duro durante o processo de renovação, mesmo tendo condições para aceitar a pedida de Filipe Luís. Segundo ele, a principal explicação é que o clube começou a tratar dinheiro com seriedade nos últimos anos e por isso está arrecadando mais de R$ 2 bilhões na temporada.

- Muita gente pode se perguntar: 'o Flamengo arrecada mais de R$ 2 bilhões por ano, está cheio de dinheiro, por que fazer jogo duro (na renovação com Filipe Luís)?' É justamente por isso que o Flamengo arrecada mais de R$ 2 bilhões e está tão rico, porque nos últimos 12 anos tratou dinheiro com seriedade, não rasgou dinheiro, fez jogo duro nas negociações… É por posturas como essa com Filipe Luís que o Flamengo está onde está, mesmo que o clube tenha dinheiro para pagar o que o Filipe Luís queria - disse o apresentador do programa "Seleção Sportv".

Para PC Vasconcellos, o clube carioca passou a ter responsabilidade financeira ainda na primeira gestão de Eduardo Bandeira de Mello. Na visão do comentarista, o Flamengo se tornou uma potência financeira à nível mundial.

- O Flamengo parou de fazer loucuras financeiras desde o primeiro mandato de Eduardo Bandeira de Mello. A irresponsabilidade financeira não faz mais parte da vida do clube. O Flamengo não é mais uma potência no futebol brasileiro, o Flamengo é um clube robusto financeiramente do ponto de vista mundial - completou Paulo César Vasconcellos.

A negociação do técnico campeão do Brasileirão e da Libertadores chegou ao fim, após uma longa novela. Nesta segunda-feira (29), o Flamengo anunciou a renovação com Filipe Luís. O novo vínculo prevê a permanência do treinador até dezembro de 2027.

Detalhes da renovação de Filipe Luís com o Flamengo

A renovação do contrato foi negociada pelo agente de Filipe Luís, Jorge Mendes. A duração do vínculo estava definida já há alguns dias, mas o salário do técnico e da comissão se tornaram um entrave. No sábado (27), houve quem apontasse que o impasse havia chegado ao limite e que o técnico estava na iminência de deixar o clube.

Jorge Mendes estava em Dubai para receber um prêmio por ter sido apontado como o melhor agente do mundo pelo Globe Soccer Awards 2025. A viagem, bem como a diferença de fuso horário, também interferiam no desfecho. Nesta segunda-feira, contudo, o Flamengo anunciou oficialmente que Filipe Luís seguiria como treinador da equipe principal.

— O desfecho positivo só foi possível porque havia, de ambas as partes, o desejo genuíno de continuidade do projeto, além da disposição conjunta para convergir interesses e construir um acordo equilibrado e sustentável, que atendesse aos anseios do técnico, mas também às políticas de governança do clube estabelecidas pelo BAP (Luiz Eduardo Baptista, presidente do Flamengo) —, declarou José Boto, diretor executivo de futebol do clube, em nota divulgada pelo rubro-negro.

