Karoline Lima rebate rumores de gravidez após foto de biquíni

A influenciadora Karoline Lima, de 29 anos, desmentiu especulações sobre uma possível gravidez nesta segunda-feira (29). Os rumores surgiram após uma seguidora comentar em uma foto de biquíni que a criadora de conteúdo publicou em seu perfil do Instagram no domingo (28), durante sua viagem a Fernando de Noronha com o namorado Leo Pereira, zagueiro do Flamengo.

A especulação começou quando uma internauta escreveu na publicação: "Anêmica, faz um teste rapidinho. Tem alguma coisa no seu útero". O comentário fazia referência à aparência da barriga da influenciadora na imagem compartilhada.

Em resposta às suposições, Karoline manifestou-se através dos stories do Instagram. "Gente, para, vocês estão me deixando noiada", disse inicialmente. Logo depois, acrescentou: "Faço nada. Deixem eu na minha viagem bem zen".

Durante uma sessão de drenagem linfática, a influenciadora voltou a abordar o assunto com bom humor: "Gente, acho que é só cocô mesmo. Depois da drenagem, o queridão vem! Oremos".

Karoline foi enfática ao negar o desejo de aumentar a família no momento. Em um vídeo publicado posteriormente.

— Gente, que baixaria, viu?! Agora que eu entrei nos comentários das minhas fotos. Engravidem vocês, em vez dos outros. Quero não, eu sou 'virgem'. Não quero fazer essas coisas. Hoje eu vou sair para tomar uns drinks. Até descobrir, eu não estou [grávida]. Eu, hein — disse a influenciadora.

A criadora de conteúdo já é mãe de Cecília, de 3 anos, fruto de seu relacionamento anterior com o jogador Éder Militão. Karoline e Leo Pereira iniciaram o namoro em dezembro de 2023, quando foram vistos juntos pela primeira vez. O casal oficializou o relacionamento em fevereiro de 2024, passou por uma separação em setembro deste ano e recentemente se reconciliou.

Atualmente, os dois aproveitam momentos de descanso em Fernando de Noronha após a recente reconciliação.