Jornalista discorda da convocação de jogador do Botafogo: ‘Nem a torcida’
Vanderson é cortado e lateral do Botafogo é convocado
Vitinho, do Botafogo, foi chamado por Ancelotti para os amistosos com Coreia do Sul e Japão, para substituir o lateral-direito Vanderson que foi cortado por lesão. Menos de 24 horas após ter sido convocado, o jogador do Monaco sofreu lesão muscular no empate com o Manchester City, quando deixou o campo chorando.
Para o jornalista Victor Canedo, a escolha do jogador do Botafogo como substituto foi equivocada. O lateral do Vasco, Paulo Henrique, é sugerido por ele como um nome mais adequado.
Vitinho substituiu Vanderson na Seleção pela 2ª vez
Esta é a segunda convocação seguida que Vanderson é cortado da Seleção Brasileira por motivo de lesão. Na ocasião, o mesmo Vitinho foi escolhido por Ancelotti para substituí-lo.
Apesar de suas qualidades defensivas, Vitinho tem enfrentado questionamentos sobre seu desempenho ofensivo. Apesar disso, na noite desta quarta (1), o Botafogo enfrentou o Bahia e venceu por 2 a 1, com assistência de Vitinho no gol que abriu o placar no Nilton Santos.
Botafogo vence Bahia e entra no G4 do Brasileirão
Com a vitória diante do Bahia, o Glorioso foi a 43 pontos e ultrapassou o Mirassol — a equipe paulista, que empatou em casa com o Red Bull Bragantino, ainda tem um jogo a fazer para completar a tabela. O próximo desafio do Botafogo será no sábado (4), contra o Internacional, fora de casa.
