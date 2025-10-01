Apático, Vasco é dominado pelo Palmeiras e mostra que ainda precisa evoluir no Brasileirão

O Vasco foi derrotado por 3 a 0 pelo Palmeiras nesta quarta-feira (1º), em jogo válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, e mostrou que precisa ser mais consistente se quiser garantir uma vaga na Copa Sul-Americana do próximo ano. O time entrou em campo com uma sequência positiva de sete jogos sem perder, que incluía a eliminação do Botafogo nas quartas de final da Copa do Brasil. No entanto, o desempenho não correspondeu às expectativas.

continua após a publicidade

Pré-jogo entre Palmeiras e Vasco tem festa, churrasco e harmonia entre as torcidas

Desde o início, o Vasco apresentou dificuldades em superar a forte marcação do Palmeiras, que pressionava alto na saída de bola adversária. O Palmeiras abriu o placar aos 5 minutos, quando Raphael Veiga achou Flaco López entre os zagueiros vascaínos, e o atacante não desperdiçou a chance. Aos 17 minutos, Flaco López marcou novamente, aproveitando uma falha da defesa do Vasco que não conseguiu cortar o cruzamento. Seis minutos depois, ele participou da jogada que resultou no terceiro gol, com Vitor Roque finalizando na frente do gol.

O destaque ficou para a torcida vascaína, que lotou o local destinado a ela no Allianz Parque e cantou durante toda a primeira etapa.

➡️ Em grande fase no Vasco, Rayan é o vice-artilheiro Sub-19 entre as grandes ligas do mundo

No segundo tempo, o Vasco melhorou em relação à primeira etapa. A equipe passou a ter mais posse de bola, trocando passes com maior presença no campo ofensivo. No entanto, apesar da melhora, o time não conseguiu criar chances reais de gol e permaneceu ineficaz diante da defesa do Palmeiras.

continua após a publicidade

Não demorou, porém, para o time da casa retomar o controle do jogo. Flaco López e Vitor Roque infernizaram a defesa carioca, e quase ampliaram o marcador.

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Fernando Diniz, técnico do Vasco, tentou motivar os jogadores durante a partida, mas o controle da partida seguiu com o Palmeiras até o apito final. Com a derrota, o Vasco estaciona nos 30 pontos, desperdiçando a oportunidade de se aproximar da zona de classificação para a Copa Sul-Americana.

continua após a publicidade

Agora, Diniz terá três dias para recuperar o ânimo dos atletas para o confronto contra o Vitória, no domingo (5), em São Januário.