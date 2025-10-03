Vasco lidera ranking de erros defensivos graves no Brasileirão

O Vasco da Gama aparece no topo de um ranking nada positivo no Campeonato Brasileiro de 2025: o de equipe com mais erros defensivos graves. Segundo levantamento do Sofascore, o clube carioca já cometeu 22 falhas graves, que resultaram diretamente em finalizações ou gols adversários — excluindo-se pênaltis e gols contra.

O número preocupa e ajuda a explicar parte das dificuldades do time na competição. Para efeito de comparação, o segundo colocado no ranking é o Juventude, com 19 erros, seguido por Ceará (18), Fluminense (17) e Bahia (15). O dado evidencia que o Vasco tem tido dificuldades recorrentes na saída de bola e na tomada de decisões no campo defensivo.

Dentre os jogadores vascaínos, o goleiro Léo Jardim é quem mais aparece negativamente na estatística, com cinco erros graves cometidos ao longo da competição. A posição naturalmente exposta agrava as consequências dessas falhas, já que muitos dos erros cometidos pelo goleiro resultam em chances claras para os adversários.

Léo Jardim após sofrer gol do Botafogo em jogo pela Copa do Brasil (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Outros nomes que chamam atenção são Hugo Moura e Lucas Freitas, com três erros cada. Logo atrás estão João Victor, Matheus Carvalho e Paulo Henrique, todos com duas falhas. Jogadores ofensivos e reservas, como Alex Teixeira, Daniel Fuzato, Mauricio Lemos, Pablo Vegetti e Paulinho Paula, também figuram na lista, com um erro cada.

O Vasco volta a campo neste domingo (5), às 16h (de Brasília), para enfrentar o Vitória, em São Januário, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

