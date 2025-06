Por razão política, três dirigentes são desligados do Grêmio

Três dirigentes do Grêmio foram desligados de seus cargos nesta segunda-feira (30). São eles Diego Martignoni, Diretor Geral das Categorias de Base, Edson Berwanger, Diretor Adjunto das Categorias de Base, e Márcio Floriano, integrante do Departamento Jurídico.

O motivo das saídas de Martignoni, Berwanger e Floriano é político. O Movimento Grêmio Independente (MGI), do qual o trio faz parte, decidiu apoiar a candidatura de Marcelo Marques à presidência do clube, no processo eleitoral que ocorre de setembro a novembro deste ano.

Marcelo Marques, pré-candidato à presidência do Grêmio. (Foto: Reprodução/Instagram)

Por consequência, os três não estarão ao lado do presidente Alberto Guerra na eleição. Por mais que o atual mandatário não deva tentar se reeleger, ele indicará alguém para seu lugar.

Alberto Guerra, presidente do Grêmio. (Foto: Fernando Alves/AGIF)

Até aqui, apenas Berwanger se manifestou sobre a saída em suas redes sociais. O agora ex-dirigente do Grêmio disse que sai "com a consciência tranquila, certo de que cada decisão tomada foi guiada pelo que acreditava ser o melhor para o clube".

Vice-presidentes do Conselho de Administração do Grêmio saem do MGI

Eduardo Magrisso e Fábio Floriani, dois dos seis vice-presidentes do Conselho de Administração do Grêmio, também faziam parte do MGI. Porém, eles pediram desligamento do movimento, e seguirão em seus cargos até o final da gestão Guerra.

Até aqui, a eleição para a presidência do Grêmio conta com cinco pré-candidatos. Além de Marcelo Marques, pleiteiam o cargo Denis Abrahão, Paulo Caleffi, Gladimir Chiele e Sérgio Canozzi.