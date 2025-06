Inter x Fluminense: PC Oliveira vê erro de regra em lance com Renato Gaúcho

Fluminense e Inter de Milão se enfrentam, nesta segunda-feira (30), na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, pelas oitavas de final do Mundial de Clubes. Durante o primeiro tempo, o técnico Renato Gaúcho se envolveu em um lance polêmico. O árbitro PC Oliveira chamou atenção para um erro da arbitragem na jogada.

Durante a transmissão do canal Sportv, da Rede Globo, o narrador Luis Carlos Jr divulgou a opinião do especialista de arbitragem da emissora. Para PC Oliveira, o técnico Tricolor deveria ter sido expulso no primeiro tempo da partida, quando interferiu diretamente em uma jogada.

O lance polêmico aconteceu aos 49 minutos. Na ocasião, o meia Mkhitaryan iria realizar uma cobrança de lateral rápida, mas foi interrompido por Renato Gaúcho. O árbitro Iván Barton advertiu o treinador apenas com um amarelo, o que foi apontado como um erro pelo especialista.

- Segundo o nosso analista de arbitragem Paulo César de Oliveira, quando um técnico atrasa a reposição de bola, o cartão deveria ter sido vermelho - disse Luis Carlos Jr.

Inter de Milão x Fluminense

Em campo, o Tricolor foi para o intervalo com a vantagem no placar. German Cano foi o responsável por colocar o Fluminense momentâneamente na liderança. O gol aconteceu logo aos dois minutos da partida. Na jogada, Martinelli ganhou importante dividida com De Vrij e passou para John Arias, que se encontrava livre na ponta direita. O colombiano levou a bola até a linha de fundo e cruzou para Cano, que de cabeça balançou as redes.

