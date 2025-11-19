Técnico do Mirassol revela recado a Filipe Luís, do Flamengo: 'Não deixa'

Em entrevista ao Charla Podcast, Rafael Guanaes, técnico do Mirassol, revelou que mandou um recado a Filipe Luís, do Flamengo. Com uma campanha histórica, o Leão da Alta Araraquarense ocupa a quarta colocação do Campeonato Brasileiro.

Flamengo de Filipe Luís e Palmeiras de Abel Ferreira disputam o título do Campeonato Brasileiro, mas para muitos o destaque da competição é o Mirassol. Em sua primeira participação na primeira divisão, o time do interior de São Paulo vem encantando torcedores de outros clubes.

Em entrevista ao Charla Podcast, Rafael Guanaes disse que avisou a Filipe Luís, do Flamengo, para não deixar o título para a última rodada. O técnico falou em tom de brincadeira, mas o Leão e o Rubro-Negro são os dois únicos clubes que ainda não perderam em casa.

- Eu falei com o Filipe esses dias: se você tem a pretensão de ser campeão, não deixa para a última rodada. Um abraço para o Filipe. É outro cara que vai ser gigante. Primeiro ano de carreira e já está fazendo tudo isso. Parece que é fácil, né? Que nada - começou o técnico do Mirassol sobre o papo com Filipe Luís, do Flamengo.

- O cara é cheio de ideia ali. Não é só porque os caras são bons para caramba. Tem muito treino, muita ideia. Ele é um ótimo treinador. Privilégio poder falar com ele - completou sobre Filipe Luís, do Flamengo.

Antes de enfrentar o Rubro-Negro, vale lembrar que o Mirassol ajudou o Flamengo de Filipe Luís ao vencer o Palmeiras por 2 a 1. Com a ajuda deste resultado, o Mengão passou o Verdão na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro.

