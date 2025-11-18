Benzema elege melhor onze da história com quatro brasileiros
Francês incluiu quatro ex-companheiros de Real Madrid em sua seleção
- Matéria
- Mais Notícias
Karim Benzema foi entrevistado pelo diretor do "Diario AS", o jornalista José Félix Díaz, e a lenda do Real Madrid foi convidada a montar o melhor time da história do futebol. O francês incluiu Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, mas surpreendeu na escolha dos meio-campistas.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Benzema levanta dúvidas sofre futuro: ‘Vamos ver o que vai acontecer’
Futebol Internacional17/11/2025
- Futebol Internacional
Benzema opina sobre momento de Mbappé no Real Madrid
Futebol Internacional17/11/2025
- Lance! Biz
Real Madrid mantém ‘título’ fora do campo pelo nono ano seguido
Lance! Biz18/11/2025
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Benzema reconheceu alguns rivais de sua carreira, mas escolheu quatro de seus companheiros históricos de Real Madrid - Pepe, Sergio Ramos, Marcelo e Cristiano Ronaldo - para o seu time ideal, que foi montado em um 4-3-3:
Manuel Neuer; Daniel Alves, Pepe, Sergio Ramos e Marcelo; Paul Pogba, Zinedine Zidane e Ronaldinho Gaúcho; Lionel Messi, Ronaldo Fenômeno e Cristiano Ronaldo.
Além dos "onze titulares", o atacante do Al-Ittihad escolheu três atletas para serem suplentes, incluindo a si mesmo. Luka Modric e Andrés Iniesta foram as outras duas escolhas.
Benzema levantou dúvidas sobre seu futuro durante a entrevista
Na mesma entrevista, o francês foi questionado sobre sua situação na Arábia Saudita e a possível renovação de contrato com o Al-Ittihad, que vai até junho de 2026. Neste caso, Karim Benzema adotou cautela e transferiu a responsabilidade para o clube:
"Vamos ver o que vai acontecer e o que o Ittihad pensa sobre renovar meu contrato [...] O melhor pra mim é continuar no Al-Ittihad, mas não apenas ficar por ficar. Acho que o nível do futebol na Liga Saudita está melhorando constantemente. Passei três anos aqui e ela continua melhorando o tempo todo", afirmou o atacante francês ao 'AS'.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
- Matéria
- Mais Notícias