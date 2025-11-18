menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Benzema elege melhor onze da história com quatro brasileiros

Francês incluiu quatro ex-companheiros de Real Madrid em sua seleção

Avatar
Gabriel Mota
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 18/11/2025
17:44
Karim Benzema pelo Al-Ittihad
imagem cameraKarim Benzema pelo Al-Ittihad (Foto: Divulgação/Al-Ittihad)
  • Matéria
  • Mais Notícias
Ver Resumo da matéria por IA
Karim Benzema montou seu time ideal em entrevista ao 'Diario AS'.
Ele escolheu Messi e Cristiano Ronaldo, além de companheiros do Real Madrid.
O time foi organizado em um 4-3-3 com Neuer, Alves, Pepe, Ramos e Marcelo.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

Karim Benzema foi entrevistado pelo diretor do "Diario AS", o jornalista José Félix Díaz, e a lenda do Real Madrid foi convidada a montar o melhor time da história do futebol. O francês incluiu Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, mas surpreendeu na escolha dos meio-campistas.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Benzema reconheceu alguns rivais de sua carreira, mas escolheu quatro de seus companheiros históricos de Real Madrid - Pepe, Sergio Ramos, Marcelo e Cristiano Ronaldo - para o seu time ideal, que foi montado em um 4-3-3:

continua após a publicidade

Manuel Neuer; Daniel Alves, Pepe, Sergio Ramos e Marcelo; Paul Pogba, Zinedine Zidane e Ronaldinho Gaúcho; Lionel Messi, Ronaldo Fenômeno e Cristiano Ronaldo.

Além dos "onze titulares", o atacante do Al-Ittihad escolheu três atletas para serem suplentes, incluindo a si mesmo. Luka Modric e Andrés Iniesta foram as outras duas escolhas.

continua após a publicidade
Benzema e Cristiano Ronaldo serão adversários em Al-Nassr x Al-Ittihad pela Supercopa da Arábia (Foto: FRANCK FIFE / POOL / AFP)
Benzema colocou Cristiano Ronaldo, seu principal companheiro de Real Madrid, no onze ideal da história (Foto: FRANCK FIFE / POOL / AFP)

Benzema levantou dúvidas sobre seu futuro durante a entrevista

Na mesma entrevista, o francês foi questionado sobre sua situação na Arábia Saudita e a possível renovação de contrato com o Al-Ittihad, que vai até junho de 2026. Neste caso, Karim Benzema adotou cautela e transferiu a responsabilidade para o clube:

"Vamos ver o que vai acontecer e o que o Ittihad pensa sobre renovar meu contrato [...] O melhor pra mim é continuar no Al-Ittihad, mas não apenas ficar por ficar. Acho que o nível do futebol na Liga Saudita está melhorando constantemente. Passei três anos aqui e ela continua melhorando o tempo todo", afirmou o atacante francês ao 'AS'.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias