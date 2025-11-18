Atitude da Globo para final entre Palmeiras x Flamengo viraliza: 'Não creio'

Palmeiras e Flamengo vão se enfrentar na final da Libertadores no dia 29 de novembro, em Lima, no Peru. A Globo transmitirá a grande decisão na TV aberta, e uma atitude da emissora repercutiu muito entre torcedores das duas equipes.

A disputa pelo Campeonato Brasileiro está intensa, mas os torcedores de Palmeiras e Flamengo não conseguem esconder a ansiedade para a final da Libertadores. Nesta segunda-feira (17), a rede Globo resolveu dar um gostinho de que o momento está chegando.

Durante a programação, a Globo soltou a primeira chamada para a final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo. O vídeo mostra bastidores da chegada das equipes até a final e conta com uma trilha sonora emocionante. Nas redes sociais, o vídeo viralizou entre os torcedores. Veja abaixo:

Veja o vídeo de chamada para a final entre Palmeiras x Flamengo

Final mexe com o Brasileirão

Flamengo e Palmeiras se enfrentarão, mais uma vez, na final da Libertadores em 2025. Os rivais repetem a decisão de 2021, quando o Verdão levou a melhor, e definirão qual será o primeiro tetracampeão continental do Brasil. Contudo, os dois melhores times da América do Sul disputam também o título do Brasileirão, e a partida em Lima, no dia 29 de novembro, pode afetar os rumos do campeonato nacional.

Diferentemente daquela final há quatro anos, que culminou no terceiro título alviverde, os clubes tem o foco dividido entre duas competições. Naquela temporada, o Atlético-MG dominou o Campeonato Brasileiro e abriu larga vantagem sobre a dupla na liderança. Já na Copa do Brasil — também vencida pelo Galo —, a exemplo deste ano, tanto Flamengo quanto Palmeiras já estavam eliminados ao final de outubro.

Em 2025, o contexto das equipes no Brasileirão não permite descanso. O Flamengo lidera com 71 pontos, contra 68 do Palmeiras. Ambos têm seis partidas a jogar; três até a final da Libertadores. A disputa ponto a ponto coloca em dúvida a estratégia dos times até a decisão.