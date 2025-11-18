Ex-atacante da Seleção, Jô é preso no Rio; delegado se pronuncia

O ex-atacante Jô, que somou passagens por Corinthians, Atlético-MG e Seleção Brasileira, foi preso nesta terça-feira (18), no Rio de Janeiro. O ex-jogador estava em um quiosque na Praia da Barra da Tijuca, quando foi abordado por um policial civil. Em contato com o Lance!, o delegado Neilson Nogueira explicou a ação.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- Um agente nosso passava perto do (condomínio) Barramares e reconheceu o ex-jogador do Corinthians, efetuando a prisão - disse o delegado.

A informação foi dada primeiramente pelo jornal "O Globo" e confirmada pelo Lance!. Jô não resistiu à prisão e, após ser levado para a 16ª DP, será encaminhado para o presídio de Benfica, onde realizará uma audiência de custódia. O ex-jogador teve mandado de prisão expedido pela 1ª Vara de Família de Jacarepaguá.

➡️ Atacante Jô, ex-Corinthians e Seleção, é preso em São Paulo

Segundo o mandado de prisão, Jô estaria com atraso de 12 meses no pagamento de pensão alimentícia. Esta é a quarta vez que o ex-jogador é preso pelo mesmo motivo.

continua após a publicidade

Histórico de prisão de Jô por pensão alimentícia

A primeira prisão de Jô aconteceu em maio do ano passado, quando ainda atuava pelo Amazonas. Ele foi liberado após pagamento da quantia em aberto.

Em dezembro de 2024, o ex-Seleção foi detido durante treino do Itabirito, seu último clube. Após prestar depoimento, ele foi conduzido ao Ceresp (Centro de Remanejamento de Presos), em Contagem, município em Minas Gerais. Após uma noite, o atleta foi liberado após pagamento das pendências. Em junho, Jô foi preso pela terceira vez, em São Paulo.

continua após a publicidade

Revelado pelo Corinthians, Jô também passou por Internacional, Atlético-MG e Ceará no Brasil como clubes de maior expressão. Fora do país, o jogador vestiu as camisas de CSKA Moscou-RUS, Manchester City-ING, Everton-ING, Galatasaray-TUR, Al-Shabab-EAU, Jiangsu Suning-CHN e Nagoya Grampus-JAP.