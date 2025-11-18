menu hamburguer
Fora de Campo

Europeus reagem à classificação do Brasil no Mundial Sub-17: 'Épico'

Seleção sub-17 se classificou nos pênaltis contra a França

3d13ae9e-b840-45f7-842b-b86ec9364191_eu-aspect-ratio-1024-1024
Emive Ferreira
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThayuan Leiras,
Dia 18/11/2025
13:37
Brasil x França, Copa do Mundo Sub-17
Brasil x França, Copa do Mundo Sub-17 (Foto: Nelson Terme/CBF)
Em um jogo dramático e carregado de emoção, a Seleção Brasileira sub-17 avançou às quartas de final da Copa do Mundo após eliminar a França nos pênaltis, nesta terça-feira (18). Depois do empate por 1 a 1 no tempo normal, o goleiro João Pedro voltou a brilhar ao defender duas cobranças, garantindo o Brasil na próxima fase.

A atuação brasileira repercutiu na imprensa europeia, especialmente no diário espanhol "As", que definiu a classificação como "épica". O jornal espanhol destacou João Pedro e Pietro Tavares como os grandes heróis da noite.

Jornal aponta polêmica no jogo entre Brasil e França

O "As" classificou o lance que abriu o placar para a França como polêmico. Após revisão do VAR, o árbitro assinalou pênalti em queda de Abdoulaye Camara. O goleiro João Pedro chegou defendeu a cobrança de Christ Batola, mas Rémi Himbert aproveitou o rebote para marcar. Antes disso, o Brasil já havia reclamado de penalidade por um puxão em Luis Eduardo, mas o lance não foi marcado.

O duelo seguiu tenso na segunda etapa, incluindo outro pênalti — desta vez para a Seleção — também revisado pelo VAR. Porém, Ruan Pablo desperdiçou a chance do empate, ampliando a pressão brasileira nos minutos finais.

A reviravolta só veio nos acréscimos, quando Pietro Tavares, que havia saído do banco, acertou um chute forte de canhota na entrada da área, levando a decisão para os pênaltis.

Na disputa, João Pedro brilhou novamente e defendeu duas cobranças francesas. O Brasil venceu por 4 a 3 e confirmou a vaga nas quartas.

Marrocos e Mali definem ainda nesta sexta-feira quem será o adversário brasileiro na próxima fase.

