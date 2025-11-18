Muitos torcedores do Flamengo se irritaram com a declaração de um jogador do Fluminense antes do clássico entre as equipes no Campeonato Brasileiro. A bola rola pelo duelo decisivo nesta quarta-feira às 21h30 (Brasília).

O Maracanã vai receber um Fluminense x Flamengo especial nesta semana, e uma declaração de John Kennedy esquentou o clima para o clássico. Em entrevista à TNT Sports, o atacante disse que não pode deixar o Rubro-Negro ser campeão.

— Nos últimos jogos eu não tenho feito gol, mas acho que tô com um sentimento bom de que vai sair em breve. Se a gente não vai ser campeão do Brasileirão, não pode deixar eles serem também. Tem que ganhar, mano. Tem que ganhar e tentar atrapalhar o máximo — disse John Kennedy antes de Fluminense x Flamengo.

Nas redes sociais, muitos torcedores do Rubro-Negro se incomodaram com a fala do 'carrasco'. Veja a repercussão da declaração de John Kennedy, do Fluminense, antes de pegar o Flamengo:

Veja repercussão da fala do jogador antes de Fluminense x Flamengo

Não seria a primeira vez

O Fluminense x Flamengo do dia 19, às 21h30 (de Brasília), pela 34ª rodada do Brasileirão, carrega um enredo que o torcedor tricolor conhece bem e que o rubro-negro teme repetir. Assim como aconteceu em 2023, o Fluminense chega ao clássico podendo interferir diretamente na disputa pelo título brasileiro, tendo o Flamengo como possível "vítima".

Há dois anos, também pela 34ª rodada e no mesmo Maracanã, o Tricolor recém-coroado campeão da Libertadores empatou em 1 a 1 com o Flamengo. A equipe de Fernando Diniz já não brigava por nada na tabela, vivia a ressaca do título continental e, mesmo assim, segurou um rival que disputava ponto a ponto a liderança com Botafogo e Palmeiras. O gol de Yony González virou espécie de "troféu extra": além de conquistar a América, o Flu ainda atrapalhou o maior rival na corrida pelo Brasileirão, algo comemorado como um feito à parte pela torcida.

No primeiro turno do Campeonato Brasileiro, o ex-Fluminense Pedro marcou o gol da vitória do Flamengo no Maracanã. O atacante estará de fora do duelo no segundo turno por uma lesão na mão.