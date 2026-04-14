Sul-Americana: IA projeta jogos de Vasco, São Paulo e Santos

Santos, São Paulo e Vasco disputarão a segunda partida pela fase de grupos da Sul-Americana nesta terça-feira (14). O Peixe jogará às 21h30, enquanto o Tricolor do Morumbi tem o confronto marcado para às 19h, e o Gigante da Colina às 21h (todos no horário de Brasília). Em pesquisa com a inteligência artificial Chat GPT, o Lance! questionou o placar e os autores dos gols destes confrontos.

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Com jogo marcado para 19h (horário de Brasília), São Paulo abrirá a segunda rodada da Sul-Americana (Foto: Divulgação/Conmebol)

Brasileiros se dando bem na Sul-Americana

"Para o jogo do São Paulo, vejo o Tricolor como favorito, mas enfrentando um adversário mais organizado defensivamente, o que pode dificultar a construção do placar. Acredito em vitória por 2 a 0, com gols de Calleri aos 33 minutos do primeiro tempo e aos 67, já na etapa final, em um jogo em que o Tricolor deve ter mais volume e controle"

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"Agora, no jogo do Vasco, vejo um confronto mais equilibrado dos três, mas com leve favoritismo do Vasco jogando em casa; minha previsão é de vitória vascaína por 2 a 1, com Nuno Moreira abrindo o placar aos 22 minutos, o Audax empatando aos 55 com Chiaverano, e Marino Hinestroza, decidindo aos 78 em uma jogada individual."

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"Já do lado do Santos, vejo um cenário de amplo favoritismo do Alvinegro Praiano, principalmente pelo nível técnico superior e pelo fator casa, o que deve se refletir em um jogo controlado desde o início; minha previsão é de vitória santista por 3 a 0, com gols de Gabigol aos 18 minutos do primeiro tempo, Rony aos 52 (já no segundo tempo) e Gabigol, novamente, agora aos 74, em uma partida onde o Santos deve dominar posse e chances."

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