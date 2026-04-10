Brasileiros sobram na Libertadores, mas patinam na Sul-Americana

Treze clubes brasileiros entraram em campo nesta semana para a disputa da primeira rodada da Libertadores e da Sul-Americana. Foram cinco vitórias, quatro empates e quatro derrotas. Mas a regularidade na distribuição de resultados é apenas aparente: quatro das cinco vitórias foram pela Libertadores, e todas as derrotas foram pela Sul-Americana.

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No total, os clubes do Brasil somaram quatro vitórias e dois empates nos seis jogos válidos pela primeira rodada da Libertadores, e isso que apenas um deles foi em solo nacional — vitória do Mirassol sobre o Lanús por 1 a 0 na quarta-feira (8). Assim, o aproveitamento brasileiro foi de 78%.

O índice, porém, caiu drasticamente na Copa Sul-Americana. Dos sete jogos envolvendo times do País, apenas o São Paulo saiu vencedor. A equipe aplicou 1 a 0 no Boston River um dia antes, em jogo disputado em Montevidéu. De resto, foram quatro derrotas e dois empates, o que representa um aproveitamento de apenas 23,8%.

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Libertadores

La Guaira 0 a 0 Fluminense Barcelona 0 a 1 Cruzeiro Cusco 0 a 2 Flamengo Junior Barranquilla 1 a 1 Palmeiras Mirassol 1 a 0 Lanús Platense 0 a 2 Corinthians

Sul-Americana

Puerto Cabello 2 a 1 Atlético-MG

Boston River 0 a 1 São Paulo

Deportivo Cuenca 1 a 0 Santos

Montevideo City Torque 1 a 0 Grêmio

Barracas Central 0 a 0 Vasco

Carabobo 1 a 0 Bragantino

Botafogo 1 a 1 Caracas

Botafogo ficou apenas no empate com o Caracas pela Sul-Americana (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Uma das principais razões que explicam essa diferença entre as competições está na importância dada pelos clubes. Principal competição continental, a Libertadores é o sonho de consumo de toda equipe e faz com que os times do Brasil joguem com força máxima. Já a Sul-Americana não parece empolgar e fica em segundo plano.

Técnico do Vasco, Renato Gaúcho mandou o time reserva e nem sequer viajou a Buenos Aires para a partida de terça-feira (7) com o Barracas Central, que terminou 0 a 0. Atlético-MG e Bragantino perderam seus jogos usando times reservas. Santos, Grêmio e Botafogo usaram o que tinham de melhor à disposição, mas também tropeçaram; o time carioca foi o único a pontuar, ao empatar por 1 a 1 em casa com o Caracas.

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