Domínguez aponta os erros do Atlético contra o Santos e confirma força máxima na Sul-Americana

Neste sábado, o Santos venceu o Atlético por 1 a 0 na Vila Belmiro, em partida válida pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após o jogo, o técnico Eduardo Domínguez apontou os principais erros da equipe e destacou o que faltou para o Galo conquistar um resultado melhor.

Neste sábado, o Santos venceu o Atlético por 1 a 0 na Vila Belmiro, em partida válida pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após o jogo, o técnico Eduardo Domínguez apontou os principais erros da equipe e destacou o que faltou para o Galo conquistar um resultado melhor.

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Segundo o treinador, o Atlético teve dificuldades na saída de bola e na criação de jogadas, principalmente na primeira etapa, fatores que comprometeram o desempenho da equipe. Para Domínguez, esses problemas foram determinantes para a derrota fora de casa:

— Não tivemos a mobilidade necessária do terceiro quart do ataque. Eu sinto que no primeiro tempo equivocamos o caminho. Tivemos muitos passes na defesa e a pressão deles foi boa que gerou muitas situações para o adversário. Não entendemos o primeiro tempo. No segundo tempo, deixamos o jogo mais igual, mas fomos pro ataque e sofremos transições defensivas. Não podemos perder tantas bolas na defesa. Perdemos muitas bolas na construção de jogadas e sofremos transição na qual marcamos mal —afirmou Domínguez

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Atlético com força máxima na Sul-Americana

Na estreia da Copa Sul-Americana, o Atlético utilizou uma equipe alternativa na Venezuela e acabou derrotado pelo Puerto Cabello por 2 a 1. Para a próxima partida, no entanto, o técnico Eduardo Domínguez deu indícios de que deve mudar a estratégia. A tendência é que o treinador leve a campo uma formação mais próxima do time titular, apostando no que tem de melhor para buscar a recuperação na competição.

— Na próxima partida, diante do nosso torcedor temos que ganhar. Todo o nosso foco toda a nossa atenção vai estar nessa partida. Vão jogar os que melhores estão, se tiver que repetir a mesma equipe vamos repetir. É uma partida que tem que nos dá confiança e para isso precisamos de todos —afirmou o técnico.

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Eduardo Domínguez contra o Santos (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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