Jornalista detona atuações de brasileiros na Sul-Americana: 'Deveriam desistir'

Na fase de grupos da Sul-Americana, sete equipes representam o Brasil na competição: Botafogo, São Paulo, Grêmio, Red Bull Bragantino, Atlético-MG, Santos e Vasco. Em suas estreias, apenas o Tricolor Paulista conquistou a vitória. Ao todo foram quatro derrotas, dois empates e apenas uma vitória nos sete jogos de estreia.

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O desempenho decepcionante rendeu fortes críticas do jornalista Juca Kfouri, que chegou a sugerir que os clubes brasileiros desistam de disputar a competição.

— Os times brasileiros deveriam desistir da disputar a Copa Sul-Americana. Ou tomar vergonha na cara [...] Atlético Mineiro, Santos, Grêmio e Bragantino foram lamentáveis ao perderem como visitantes, os reservas do Vasco ao menos empataram fora e o Botafogo também foi triste ao só empatar em casa. Livrou-se o São Paulo — escreveu Juca Kfouri em sua coluna no UOL.

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Galo estreia com derrota na Sul-Americana (Foto: Pedro Souza/Atlético)

Entretanto, é importante ressaltar que boa parte dos clubes brasileiros optou por utilizar equipes mistas ou alternativas em suas estreias, preservando alguns de seus principais jogadores diante do calendário apertado da temporada e das longas viagens típicas da competição continental. A estratégia, comum neste início de fase de grupos, ajuda a explicar o desempenho abaixo do esperado em campo.

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Com um início abaixo das expectativas, os clubes brasileiros deixam a primeira rodada da Sul-Americana pressionados por recuperação imediata. O baixo aproveitamento liga o alerta logo nas primeiras rodadas da fase de grupos, onde a margem para erro é curta e a disputa por classificação costuma ser apertada.

➡️ Clubes brasileiros estreiam com apenas 23% de aproveitamento na Sul-Americana