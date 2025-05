Torcedores do Vasco lamentam atitude da Globo: ‘Que azar’

A programação da Rede Globo fugiu dos padrões durante a manhã desta segunda-feira (19). A emissora interrompeu a exibição do programa "Globo Esporte" para transmitir informações em tempo real de uma operação policial na Cidade de Deus. O cenário revoltou alguns torcedores do Vasco, que esperavam rever a vitória do clube sobre o Fortaleza, pelo Brasileirão, no horário.

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O triunfo contra o clube tricolor, por 3 a 0, marcou a primeira partida de Fernando Diniz no comando da equipe pelo Campeonato Brasileiro. O resultado expressivo contra o adversário empolgou os vascaínos. Contudo, os torcedores não puderam rever a vitória durante o programa diário da Globo.

O cenário fez alguns internautas desabafarem nas redes sociais. Em tom irônico, torcedores do clube cruzmaltino comentaram sobre o azar da equipe. O Vasco foi o único clube carioca a vencer na 9ª rodada do Brasileirão e não teve a tradicional retransmissão dos melhores momentos da vitória. Veja abaixo:

continua após a publicidade

➡️ PC Oliveira dá veredito sobre decisão de Daronco em Vasco x Fortaleza

Vasco no Brasileirão

Com a vitória maiúscula sobre o Fortaleza, o clube cruzmaltino voltou a somar três pontos no Campeonato Brasileiro. Atualmente, a equipe comandada pelo técnico Fernando Diniz ocupa a 13ª colocação do torneio, com 10 pontos somados em nove rodadas.

O vasco volta a campo pela competição no próximo sábado (24). Na ocasião, o time enfrenta o Fluminense, no Maracanã, pela 10ª rodada do Brasileirão.

continua após a publicidade