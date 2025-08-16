Comentaristas da Globo analisam gol polêmico em Corinthians x Bahia: ‘Não faz sentido’

O primeiro tempo de Corinthians e Bahia, deste sábado (16), na Neo Química Arena, pela 20ª rodada do Brasileirão, foi marcado por polêmica de arbitragem. O caso aconteceu aos 31 minutos, quando Gui Negão balançou as redes para o clube alvinegro. Durante a transmissão do Premiere, o especialista Paulo César de Oliveira, e os comentaristas Sérgio Xavier Filho e Ricardinho analisaram o lance.

Em campo, a arbitragem anulou o gol por conta de um impedimento na origem da jogada. Contudo, em uma revisão no VAR, o árbitro Paulo Cesar Zanovelli voltou atrás e assinalou para o meio de campo. Para a equipe de transmissão do Premiere, a decisão foi correta.

- Pro Paulo César de Oliveira o gol é legal. Porque o Gui Negão não atrapalha o Ronaldo na disputa. Essa é a questão do lance. Se a resposta for sim, o gol é ilegal, se for não, o gol é legal. Para nosso especialista, o gol tem que ser validado - contou Everaldo Marques, antes da participação dos comentaristas.

- No momento em que o Ronaldo tá pulando, ele não toma conhecimento do Gui Negão. Não faz sentido essa revisão. Se o Gui Negão tivesse fazendo uma parede, mas o Ronaldo não parou o movimento dele. Não faz nenhum sentido anular um gol desse - disse Sérgio Filho

- Você está certo Serginho. O Gui Negão está em impedimento, no primeiro momento, mas ele não atrapalha. Até porque, o Ronaldo sai irritado após o gol com a própria defesa. Concordo com o PC nessa decisão - concluiu Ricardinho.

Corinthians x Bahia

Mesmo com o gol validado, o Alvinegro perdeu o confronto para o Tricolor de Aço por 2 a 1, na Neo Química Arena. A vitória da equipe do técnico Rogério Ceni foi construída durante o primeiro tempo, com gols de Michel Araújo e Willian José, de pênalti.

O camisa 15 do Bahia abriu o placar aos dois minutos da partida, após arriscar um chute de fora da área. No lance, o goleiro Hugo Souza recebeu algumas críticas por não ter conseguido realizar a defesa do arremate.

Posteriormente, Gui Negão marcou um gol polêmico aos 31 minutos. Inicialmente, a arbitragem havia identificado um impedimento do atacante do Corinthians, que depois foi revisto no VAR. O gol deu esperanças para o Alvinegro na partida, mas 12 minutos depois, aos 43', Willian José deixou o Bahia na frente do placar novamente. O atacante marcou de pênalti.

Com o resultado, o Bahia somou mais três pontos na tabela e assumiu a 4ª colocação do Brasileirão. Por outro lado, o Corinthians ficou na 13ª posição.