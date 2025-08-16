Europeus se irritam com Richard Ríos: ‘Inconsequente’

O primeiro jogo de Richard Ríos no Campeonato Português não deixou boa impressão com parte dos torcedores do Benfica. O ex-Palmeiras foi criticado por alguns portugueses nas redes sociais pelo desempenho na vitória por 1 a 0 contra o Estrela Amadora, em duelo realizado neste sábado (16). Os encarnados insatisfeitos apontaram que o colombiano teve postura "inconsequente", especialmente por um lance em que supostamente escapou da expulsão.

continua após a publicidade

- Três pontos não merecidos. Uma pena. Jogamos miseravelmente. Se os adversários não se partirem na procura de algo mais, o Benfica não consegue dominar e pressionar com bola. Ríos é muitas vezes inconsequente e comete muitas faltas. Tem muito que crescer - escreveu um torcedor benfiquista.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Por outro lado, alguns encarnados culparam o técnico Bruno Lage, ex-Botafogo, pela atuação frustrante da equipe e, consequentemente, de Ríos. Apesar da vitória, o Benfica não conseguiu dominar o adversário da forma que a torcida esperava.

continua após a publicidade

- A continuar a jogar desta maneira o Lage vai queimar mais um bom jogador como é o Ríos, ele tem de pelo menos conhecer as características dos jogadores que têm no plantel - publicou outro internauta europeu.

Veja abaixo os comentários dos torcedores sobre a atuação de Richard Ríos.

➡️ Vanderlei Luxemburgo aponta condição para Neymar decidir Copa do Mundo

Richard Ríos esteve em show antes do jogo

Além do desempenho em campo, Richard Ríos foi tema do noticiário português por comparecer a um show do grupo de pagode brasileiro "Menos É Mais" na noite anterior à partida. No entanto, o jornal luso "A Bola" noticia que o colombiano teve autorização do Benfica para estar no local e deixou o concerto antes mesmo do término. Antes do esclarecimento, porém, um vídeo vazado na rede social "Tik Tok", no qual curtia o evento ao lado da namorada Madu Carvalho, dividia opiniões dos torcedores na web.