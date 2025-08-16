Europeus se irritam com Richard Ríos: ‘Inconsequente’
Ex-Palmeiras não brilha em sua estreia no Campeonato Português
- Matéria
- Mais Notícias
O primeiro jogo de Richard Ríos no Campeonato Português não deixou boa impressão com parte dos torcedores do Benfica. O ex-Palmeiras foi criticado por alguns portugueses nas redes sociais pelo desempenho na vitória por 1 a 0 contra o Estrela Amadora, em duelo realizado neste sábado (16). Os encarnados insatisfeitos apontaram que o colombiano teve postura "inconsequente", especialmente por um lance em que supostamente escapou da expulsão.
Hugo Souza vira assunto após gol em Corinthians x Bahia: ‘Não é de hoje’
Fora de Campo
Torcedores do São Paulo elogiam jogador em empate com o Sport: ‘Mudou o jogo’
Fora de Campo
Vanderlei Luxemburgo aponta condição para Neymar decidir Copa do Mundo
Fora de Campo
- Três pontos não merecidos. Uma pena. Jogamos miseravelmente. Se os adversários não se partirem na procura de algo mais, o Benfica não consegue dominar e pressionar com bola. Ríos é muitas vezes inconsequente e comete muitas faltas. Tem muito que crescer - escreveu um torcedor benfiquista.
➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
Por outro lado, alguns encarnados culparam o técnico Bruno Lage, ex-Botafogo, pela atuação frustrante da equipe e, consequentemente, de Ríos. Apesar da vitória, o Benfica não conseguiu dominar o adversário da forma que a torcida esperava.
- A continuar a jogar desta maneira o Lage vai queimar mais um bom jogador como é o Ríos, ele tem de pelo menos conhecer as características dos jogadores que têm no plantel - publicou outro internauta europeu.
Veja abaixo os comentários dos torcedores sobre a atuação de Richard Ríos.
➡️ Vanderlei Luxemburgo aponta condição para Neymar decidir Copa do Mundo
Richard Ríos esteve em show antes do jogo
Além do desempenho em campo, Richard Ríos foi tema do noticiário português por comparecer a um show do grupo de pagode brasileiro "Menos É Mais" na noite anterior à partida. No entanto, o jornal luso "A Bola" noticia que o colombiano teve autorização do Benfica para estar no local e deixou o concerto antes mesmo do término. Antes do esclarecimento, porém, um vídeo vazado na rede social "Tik Tok", no qual curtia o evento ao lado da namorada Madu Carvalho, dividia opiniões dos torcedores na web.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias