Torcedores do São Paulo elogiam jogador em empate com o Sport: ‘Mudou o jogo’

O São Paulo empatou com o Sport em 2 a 2, neste sábado (16), na Ilha do Retiro, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, torcedores do Tricolor elogiaram a atuação do jovem atacante Henrique Carmo, que saiu do banco durante a segunda etapa e foi crucial para a construção do resultado.

A equipe do técnico Hernán Crespo chegou a ficar dois gols atrás do placar antes de conseguir o empate na reta final da partida. Henrique Carmo, a jovem promessa de Cotia, foi um dos destaques da reviravolta do Tricolor.

O atacante entrou em campo aos 12 minutos do segundo tempo, no lugar de Ferreirinha. No período em que esteve em campo, o atleta, de apenas 17 anos, deu assistência para o gol de Lucas, o primeiro do São Paulo na partida. Veja a reação dos torcedores abaixo:

Sport x São Paulo

O confronto entre as duas equipes foi marcado pela emoção. No início do confronto, a equipe do técnico Hernán Crespo foi dominada pela de Daniel Paulista. O time da casa chegou a abrir dois gols de vantagem com Lucas Lima e Derik Lacerda, respectivamente aos 5 minutos do primeiro tempo e segundo tempo.

Apesar da vantagem, o Sport não conseguiu garantir a vitória. Com muita resiliência, o São Paulo correu atrás do placar e conseguiu sair da Ilha do Retiro com um ponto na tabela de classificação. Os gols do Tricolor foram marcados por Lucas, aos 21', e Maik, aos 46', ambos na segunda etapa.

O resultado colocou o São Paulo momentaneamente na sexta colocação do Campeonato Brasileiro. O time paulista soma 29 pontos na tabela de classificação. Por outro lado, o Sport seguiu na lanterna, com apenas 10 pontos somados.