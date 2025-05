Base no Santos e promessa da Bolívia: quem é o jogador preso por racismo

O meia-atacante Miguelito, do América-MG, foi preso neste domingo (4), no Paraná, após ser acusado de racismo pelo atacante Allano, do Operário, durante uma partida válida pela Série B do Campeonato Brasileiro. O jogador foi liberado apenas na tarde desta segunda-feira (5), após prestar depoimento e negar a autoria do crime.

Apontado como uma das maiores promessas da história do futebol boliviano, o meia-atacante Miguelito, de 21 anos, nasceu em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. Ele foi revelado por meio do projeto Bolívia 2022 — iniciativa criada em 2013 com o objetivo de formar talentos para a seleção boliviana até o ano indicado no nome — e chegou ao Santos por meio de um intercâmbio firmado entre o clube e a parceria com o projeto.

Expectativa de Miguelito no Santos

Nas categorias de base do Peixe, Miguelito teve passagem de destaque. Em 2022, foi peça importante na conquista do Campeonato Paulista Sub-20 e marcou gol na final contra o Corinthians. No time profissional, acumulou 12 jogos antes de ser emprestado, em busca de mais minutos em campo.

Miguelito é um dos principais nomes da Bolívia (Foto: Arturo Orgaz Aramayo/ FBF)

Embora tenha contrato com o Santos até 24 de abril de 2027, o jogador acabou não recebendo sequência na equipe principal. A pouca utilização sob o comando de Fábio Carille foi alvo de críticas em 2024, com torcedores e comentaristas questionando a ausência do boliviano nas escalações.

Pelo Santos, Miguelito disputou 18 jogos, sendo 4 como titular, e somou 384 minutos em campo. Finalizou 8 vezes, com 3 chutes no alvo, deu 10 passes decisivos, acertou 3 dribles, fez 12 desarmes e recebeu 2 cartões amarelos. Ele não marcou gol e nem deu assistências.

Destaque na Seleção da Bolívia

Miguelito já acumula números expressivos com a camisa da seleção da Bolívia. Ao todo, o meia-atacante disputou 22 partidas, sendo 14 como titular, e somou 1.268 minutos em campo. Nesse período, marcou seis gols, finalizou 31 vezes e acertou o alvo em 17 oportunidades. Além do poder ofensivo, distribuiu 12 passes decisivos, completou 31 dribles e registrou 19 desarmes, recebendo apenas um cartão amarelo.

Tratado como uma das principais promessas do futebol boliviano, o jovem vem se consolidando como nome recorrente nas convocações. Um dos momentos mais marcantes de sua trajetória pela seleção aconteceu nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, quando foi um dos protagonistas da vitória histórica sobre o Chile, fora de casa. Miguelito marcou um dos gols do triunfo, que encerrou um jejum de 31 anos sem vitórias da Bolívia como visitante na competição. Antes disso, o último resultado positivo fora de casa havia sido em 17 de julho de 1993, na goleada por 7 a 1 sobre a Venezuela.

O resultado diante dos chilenos foi apenas a quinta vitória da Bolívia como visitante em toda a história das Eliminatórias — contra 71 derrotas — o que torna o feito ainda mais simbólico. Atualmente, Miguelito é o vice-artilheiro das Eliminatórias Sul-Americanas com cinco gols, atrás apenas de Lionel Messi e Luis Díaz, que somam seis cada.

Miguelito defende as cores do América (Foto: Mourão Panda / América)

Empréstimo ao América

Emprestado ao América, Miguelito tenta ganhar espaço longe da Vila Belmiro após não conseguir uma sequência no time principal do Santos.

Miguelito disputou seis jogos pelo América-MG, sendo titular em quatro, com um total de 369 minutos em campo. Marcou um gol, acertou 7 das 16 finalizações que tentou e distribuiu 7 passes decisivos. Também somou 3 dribles certos, 7 desarmes e recebeu um cartão amarelo.

Antes do Coelho, recebeu propostas de propostas do Dínamo de Kiev, da Ucrânia, e do Cádiz, da Espanha, ambos por empréstimos, mas as negociações não avançaram.