Erro de promessa do São Paulo contra o Sport chama atenção: ‘Inacreditável’

Sport e São Paulo se enfrentam, neste sábado (16), na Ilha do Retiro, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe rubro-negra saiu na frente do placar após aproveitar um erro na saída de bola do goleiro Young Moraes. O jovem, de apenas 23 anos, faz sua estreia no profissional do Tricolor.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

A primeira impressão do arqueiro não foi a das melhores para a torcida. Aos cinco minutos da primeira etapa, o jogador errou um passe na saída de bola, que deixou o meia Lucas Lima em condições de abrir o placar da partida. O camisa 10 precisou apenas dominar e chutar para o fundo do gol.

A falha viralizou rapidamente nas redes sociais. Parte da torcida do São Paulo criticou o jogador, mas também teve torcedores que entenderam a pressão da estreia no profissional, e assim, tentaram não crucificar o jovem. Veja a repercussão abaixo: