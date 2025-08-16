menu hamburguer
Erro de promessa do São Paulo contra o Sport chama atenção: ‘Inacreditável’

Equipes se enfrentam pela 20ª rodada do Brasileirão

imagem cameraElenco do São Paulo para a partida contra o Sport, pelo Brasileirão (Foto: Reprodução)
418afadb-0307-495f-bef3-768e3aab8003_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-16.09.10-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 16/08/2025
18:57
Atualizado há 1 minutos
Sport e São Paulo se enfrentam, neste sábado (16), na Ilha do Retiro, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe rubro-negra saiu na frente do placar após aproveitar um erro na saída de bola do goleiro Young Moraes. O jovem, de apenas 23 anos, faz sua estreia no profissional do Tricolor.

A primeira impressão do arqueiro não foi a das melhores para a torcida. Aos cinco minutos da primeira etapa, o jogador errou um passe na saída de bola, que deixou o meia Lucas Lima em condições de abrir o placar da partida. O camisa 10 precisou apenas dominar e chutar para o fundo do gol.

A falha viralizou rapidamente nas redes sociais. Parte da torcida do São Paulo criticou o jogador, mas também teve torcedores que entenderam a pressão da estreia no profissional, e assim, tentaram não crucificar o jovem. Veja a repercussão abaixo:

