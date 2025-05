STJD marca julgamento de Miguelito, do América-MG, por injúria racial contra jogador do Operário

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) marcou o julgamento do meia Miguelito, do América-MG, por injúria racial contra o atacante Allano, do Operário. O caso, que aconteceu durante partida da sexta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, terá sessão no final da manhã segunda-feira (19) pela Primeira Comissão Disciplinar.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O atleta do Coelho foi denunciado pelo artigo 243-G do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que "pune a prática de atos discriminatórios, desdenhosos ou ultrajantes relacionados a preconceito em razão de origem étnica, raça, sexo, cor, idade, condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência". A pena pode ser de suspensão de cinco a 10 partidas e multa de R$ 100 mil reais.

Além do atleta, o América-MG também foi enquadrado no mesmo artigo da CBJD. O Coelho pode ser punido com perda do mando de campo e de pontos na Série B, além da obrigação de implementar políticas preventivas eficazes contra o racismo.

continua após a publicidade

O STJD já tinha aceitado a denúncia da Promotoria e suspedindo preventivamente o meia Miguelito, dois dias depois do acontecido. Ele tem treinado normalmente com o elenco, mas não pode atuar nas partidas da Série B.

Além disso, Miguelito também responderá criminalmente após denúncia do Ministério Público do Paraná (MP-PR). O jogador foi enquadrado na Lei 7.716/89, que define os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor. A pena prevê reclusão de dois a cinco anos.

continua após a publicidade

➡️ Allano, do Operário, recebe ataques racistas nas redes sociais

Miguelito foi preso e depois liberado

Miguelito ficou detido na madrugada de terça-feira. (Foto: Reprodução/Polícia Civil do PR)

Miguelito foi preso em flagrante na madrugada de segunda-feira (5) após prestar depoimento na delegacia de Ponta Grossa e levado à 13ª Subdivisão Policial. Depois dormir na cela, o jogador recebeu liberdade provisória e responderá ao processo em liberdade.

O caso ocorreu por volta dos 30 minutos do primeiro tempo, após uma falta a favor do time paranaense. Segundo relatos, Miguelito, do América-MG, teria proferido a expressão racista “preto do ******” contra Allano, do Operário. A denúncia foi confirmada pela vítima e pelo capitão da equipe paranaense, Jacy, que presenciou a ofensa.

Apesar de a fala não ter sido registrada na transmissão oficial, os depoimentos colhidos no local foram considerados suficientes para a lavratura do flagrante. O árbitro aplicou o protocolo antirracismo da CBF e interrompeu a partida por 15 minutos, além de registrada o caso na súmula.

A Polícia solicitou acesso a imagens de outros ângulos para complementar a investigação, que deverá ser concluída nos próximos dias.

➡️ Base no Santos e promessa da Bolívia: quem é o jogador preso por racismo

Jogadores do Operário-PR denunciam injúria racial do meia do América-MG (Foto: Reprodução/Disney+)

Posicionamento da Bolívia

"A Federação Boliviana de Futebol informa ao público que tomou conhecimento da situação legal enfrentada pelo nosso jogador da seleção nacional Miguel Terceros, atualmente no Brasil, devido a uma denúncia por supostos atos de racismo ocorridos durante uma partida válida pela Segunda Divisão do futebol brasileiro.

Desde a FBF, expressamos nosso apoio institucional ao jogador neste momento difícil, reafirmando nossa confiança no respeito ao devido processo legal, ao direito à defesa e à presunção de inocência, pilares fundamentais de todo sistema de justiça.

O Eng. Fernando Costa, presidente da Federação Boliviana de Futebol, entrou em contato com a família do jogador e com seu entorno para oferecer todo o apoio e acompanhamento necessários. Da mesma forma, manteve contato com o representante do atleta para coordenar as ações legais cabíveis e, nas próximas horas, estabelecerá comunicação com o Consulado Boliviano no Brasil e com as autoridades competentes da Confederação Brasileira de Futebol.

Como entidade máxima do futebol boliviano, reafirmamos nosso firme compromisso com a luta contra toda forma de discriminação, racismo ou violência, tanto dentro quanto fora dos campos de jogo, em consonância com os princípios promovidos pela CONMEBOL, pela FIFA e por nossa normativa interna.

Reiteramos nosso acompanhamento institucional ao jogador, na expectativa de que os fatos sejam esclarecidos conforme a lei".

Posicionamento do atacante Allano

"Venho, por meio desta nota, me manifestar sobre o episódio lamentável de injúria racial que sofri durante a partida entre Operário e América Mineiro, pelo Campeonato Brasileiro da Série B.

Infelizmente, mais uma vez, o racismo mostrou sua face cruel dentro de um espaço que deveria ser de celebração, respeito e igualdade. Ser ofendido pela cor da minha pele é algo doloroso, revoltante e, acima de tudo, inaceitável.

Não vou me calar. Não por mim apenas, mas por todos os que já passaram por isso e por aqueles que ainda lutam para que esse tipo de violência acabe de vez. O futebol, como a sociedade, precisa dizer basta ao racismo. Precisamos de justiça, responsabilidade e, sobretudo, empatia.

Agradeço ao Operário pelo apoio, aos meus companheiros de equipe, à minha família e a todos que têm se solidarizado comigo neste momento. A luta contra o racismo é de todos nós, e ela não vai parar enquanto houver injustiça.

Miguelito foi revelado nas categorias de base do Santos e é uma das principais apostas da Bolívia para os próximos anos. Com a camisa da Seleção Sul-americana, disputou 22 jogos e marcou seis gols. Ele é o vice artilheiro das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026".