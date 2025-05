Jogo da Segundona do Mineiro tem gol anulado sem VAR e com 43 minutos de paralisação

A partida entre Mamoré e Caldense, na noite de quarta-feira (14), no estádio Bernardo Rubinger de Queiroz, teve uma grande confusão. O jogo válido pela terceira rodada do Módulo II do Campeonato Mineiro ficou paralisado por 43 minutos por conta de um gol com a mão. O detalhe: não tinha VAR.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O lance inusitado aconteceu aos 10 minutos do segundo tempo, em uma dividida entre jogadores que fez a bola estourar. Marcílio, da Caldense, sinalizou o fato ao árbitro Vinícius Gomes do Amaral e retirou a a bola de jogo para que fosse trocada.

O juiz, contudo, não assinalou bola ao chão e apontou lateral para o Mamoré, que cobrou rápido e marcou o gol de empate em 1 a 1 com Thiaguinho. Para piorar, a jogada ainda teve um toque de mão de um atleta do Mamoré e virou uma grande bagunça em campo.

continua após a publicidade

O árbitro confirmou o gol, mas voltou atrás 11 minutos depois pela reclamação da Caldense sobre a interferêcia com a mão. O quarto árbitro, que estava na frente do lance, informou ao juiz que viu o toque - não tem árbitro de vídeo, o VAR, na competição.

Com a decisão, os atletas e a comissão técnica do Mamoré invadiram o campo e reclamaram de "interferência externa" da anulação do gol. Por questões de segurança, a equipe de arbitragem se retirou do gramado com a escolta da Polícia Militar (PM-MG).

continua após a publicidade

Ao todo, o jogo ficou paralisado por 43 minutos e foi retomado. A Caldense, que tinha aberto o placar com Gleisinho na primeira etapa, ainda ampliou com Marcílio, mas o Mamoré buscou a igualdade com Kaíque e Jean Carlos. Resultado final, aos 95 minutos do segundo tempo: 2 a 2.

Com paralisação de 43 minutos, segundo tempo do jogo Mamoré x Caldense terminou aos 95 minutos. Foto: Divulgação/Caldense

Agenda de Mamoré e Caldense

Com o empate, o Mamoré segue invicto e na liderança do grupo A, com sete pontos. A Caldense ainda não venceu no torneio e tem dois pontos, na quarta colocação.

As duas equipes voltam a campo com clássicos na quarta rodada. O Mamoré pega a URT na segunda (19), às 20h15, novamente no estádio Bernardo Rubinger de Queiroz. Já a Caldense recebe o Varginha no domingo (18), às 10h, no Ronaldão.