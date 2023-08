Após o confuso Brasileirão de 1986, que contava com 80 clubes no total divididos em dois torneios internos (Taça Ouro e Torneio Paralelo), a CBF prometeu mudanças para a competição no ano seguinte. Seria, então, criada a Primeira Divisão do Campeonato Brasileiro em 1987, com os 24 melhores times do campeonato anterior.