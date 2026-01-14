Sormani rebate fala polêmica de Abel Ferreira, do Palmeiras: ´Só na cabeça dele'

Weverton foi bastante elogiado por Abel Ferreira durante uma entrevista coletiva, sendo considerado pelo treinador o maior goleiro da história do Palmeiras. A fala do português causou muita repercussão entre internautas e jornalistas. O comentarista Fábio Sormani deu sua opinião sobre o debate que se criou em cima da aspa de Abel: quem é o maior goleiro do Palmeiras?

- O Abel falou que o Weverton é o maior goleiro da história do Palmeiras, mas não é mesmo. Só na cabeça dele. Aliás, dá até para entender essa declaração do Abel, porque ele está protegendo o jogador dele, o cara com quem ele foi campeão da Libertadores, brasileiro, da Copa do Brasil... enfim, eu entendo, ele valoriza a sua mercadoria, dá para entender a declaração do Abel - argumentou Sormani.

- Na minha opinião, o maior goleiro da história do Palmeiras é o Emerson Leão. Ele ganhou Libertadores? Não, não ganhou nenhuma, mas ganhou campeonatos brasileiros e paulistas, que eram os campeonatos que tinham à disposição naquela época. Não tinha a Copa do Brasil. O Leão jogava demais, vocês não fazem ideia do que ele jogava, da liderança do Leão, da personalidade. O Leão é disparado, o maior goleiro da história do Palmeiras - opinou sobre o debate.

Fábio Sormani considera Emerson Leão o maior goleiro da história do Palmeiras (Foto: Acervo e Memória CBF)

Weverton dá adeus ao Palmeiras

O Palmeiras vê Weverton como um dos principais ídolos da "Era Abel Ferreira", por isso concordou em respeitar a decisão do goleiro, que comunicou o desejo de deixar o clube para ter mais minutos em campo. Assim como adiantado anteriormente pelo Lance!, a comissão técnica vê Carlos Miguel como titular da posição.

Já sem Weverton, o Palmeiras volta a campo nesta (14), quando enfrenta o Santos, no primeiro clássico da equipe na temporada. A partida será disputada na Arena Barueri, já que o gramado sintético do Allianz Parque segue em reforma. Os dois times estão empatados em número de pontos na tabela de classificação do Paulistão por terem vencido na estreia do estadual.

