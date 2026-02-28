Em zona mista realizada após o Flamengo perder o título da Recopa Sul-Americana para o Lanús, Everton Cebolinha afirmou que esta deve ser sua última temporada no clube. O atacante revelou que a direção do Flamengo não iniciou conversas sobre extensão de contrato.

continua após a publicidade

- Não houve nenhuma conversa de renovação neste momento. Não fui procurado. Creio que posso afirmar que esta seja minha última temporada aqui no Flamengo - declarou Cebolinha.

➡️Lanús publica provocação direta a Lucas Paquetá, do Flamengo

Mauro Cezar, comentarista esportivo do portal UOL, não gostou da postura do atacante. O jornalista defendeu que a declaração foi dada em um momento inadequado, considerando a derrota importante e o fato de que o vínculo com o Flamengo ainda se estende até dezembro.

continua após a publicidade

- Para completar, depois do jogo o Cebolinha chega falando que vai embora no final do ano como se estivesse tudo bem. Ele tem todo direito, o contrato dele vai terminar, se tiver uma ótima proposta ele sai livre. Mas faltam dez meses para terminar o contrato. O que ele quer? Forçar uma saída antecipada? O que ele quer? Realmente, olha, isso evidencia o quê? Está tudo errado, muito confuso, problemas evidentes ali dentro - iniciou.

- O Cebolinha, depois de uma derrota, chegar na zona mista para os repórteres e falar que não vai ficar, sendo que ele ainda tem 10 meses de contrato... Que clima fica para o jogador nessa situação, gente? Que clima fica para esse jogador? - completou sobre o atacante do Flamengo.

continua após a publicidade

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Cebolinha pelo Flamengo em 2026

Cebolinha disputou 11 dos 14 jogos do Flamengo na temporada de 2026, anotando três gols. Na partida contra o Lanús pela Recopa Sul-Americana, o jogador iniciou no banco de reservas, entrando no segundo tempo no lugar de Samuel Lino - com que disputa vaga time titular.