Craque Neto ironiza erros de arbitragem em jogos do Palmeiras na Copinha

Os aparentes erros de arbitragem a favor do Palmeiras contra o Vitória, pelo mata-mata da Copinha, continuam dando muito o que falar. O clube alviverde derrotou a equipe baiana nos pênaltis e garantiu a classificação para a terceira fase da competição de juniores. Após o jogo, o ex-jogador Craque Neto lamentou os erros e ironizou a classificação alviverde.

continua após a publicidade

- Pode entregar o título para o Palmeiras. Imaginem se fosse o Corinthians o time a ser ajudado no jogo passado e neste. É uma vergonha. A bola não entrou, é um gol irregular. A Copa São Paulo de Futebol Júnior está uma vergonha. Vocês estão de sacanagem! Fazer isso com o Vitória... Oh, parabéns aí ao Palmeiras, é o novo campeão da Copinha. Parabéns ao torcedor, a comissão técnica... Parabéns pelo título! - reclamou o comentarista.

➡️ Torcedores do Palmeiras reagem à saída de Weverton: 'O que importa'

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Quais foram os erros possíveis erros de arbitragem?

➡️Palmeiras elimina o Vitória nos pênaltis e avança à 3ª fase da Copinha

Durante a primeira etapa, quando já vencia a partida por 1 a 0, o Palmeiras ampliou o placar com um gol de Victor Gabriel, aos sete minutos. No entanto, o jogador Alviverde estava em posição irregular na origem da jogada e a arbitragem, sem o auxílio do VAR, validou o lance.

continua após a publicidade

Já na disputa de pênaltis, o jogador do Vitória acabou parando na defesa do goleiro do Verdão, mas a bola seguiu em direção ao gol. Em campo, a arbitragem alegou que a bola não ultrapassou a linha.

Palmeiras 3 (3) x (2) 3 Vitória: Copinha - 2ª Fase

🥅 Gols: Victor Gabriel (2x) e Juan Gabriel (PAL); Hiago, Gean e Alejandro (VIT);

Crias da Academia avançam à terceira fase da Copinha (Foto: Fabio Menotti/Palmeiras)

Palmeiras avança no mata-mata da Copinha

Na próxima fase da Copinha, o Palmeiras vai encarar o Flamengo-SP, que venceu o Monte Roraima por 1 a 0 e garantiu a classificação no início da tarde desta terça-feira. O confronto será realizado nesta quinta-feira (15), em horário a ser definido pela Federação Paulista de Futebol (FPF).